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29 січня 2020, середа, 14:47 10
Верховна Рада і партії 2020-01-29T16:00:03+02:00
Українські Новини
Вакарчук не знає про вартість свого виступу на корпоративі у Мінську

Вакарчук не знає про вартість свого виступу на корпоративі у Мінську

Ярина Вацяк
Концерт, корпоратив, Wargaming, Океан Ельзи, Гонорар, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Лідер партії "Голос", депутат Верховної Ради Святослав Вакарчук не знає про вартість свого виступу на корпоративі компанії Wargaming в Мінську (Білорусь) 21 грудня.

Про це він повідомив в інтерв'ю на YouTube-каналі "Орестократия", передають Українські Новини.

"Це питання не до мене. Я не веду ніякої бізнес-діяльності. Я не знаю, чесно кажучи. Я кажу, як є. Я не знаю. Це не моя справа", - сказав Вакарчук.

Депутат зазначив, що передав корпоративні права на гурт "Океан Ельзи".

За словами політика, на корпоративі було близько 2 тис. людей з різних країн, у тому числі з України, а питання про сам концерт погодили ще до отримання ним мандата депутата парламенту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Вакарчук виступав на корпоративі Wargaming.

Пізніше "Голос" підтвердив цей факт.

Як повідомляли Українські Новини, прес-служба "Голосу" не коментує можливий гонорар депутата Ради Вакарчука за виступ в Мінську 21 грудня.

Увечері 20 вересня українська гурт "Океан Ельзи" виступила в "Мінськ-Арені". Перед концертом у мінську Святослав Вакарчук втік з вечірнього засідання Верховної ради у Києві.

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