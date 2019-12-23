Депутат Рады Вакарчук спел на новогоднем корпоративе в IT-компании в Минске

Депутат и лидер парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил со своей группой "Океан Эльзы" на новогоднем корпоративе в Минске у IT-компании. Об этом написали на официальной странице Facebook "Голос" в ответ на негативные отзывы анти-фанатов исполнителя.

Как сообщает "Белорусский партизан", Вакарчук давал концерт компании Wargaming, которая известна онлайн-игрой World of Tanks. Со ссылкой на Telegram-канал "Новина" указывается, что за выступление группа получила €100 тысяч, а по райдеру фото- и видеосъемка были запрещены.

Скриншот:facebook.com/GolosZmin

В партии подтвердили факт выступления на корпоративе, но не указали название компании и гонорар.

Вакарчук на корпоративе в Минске.Фото: t.me "Храбрые яйца"

"Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IT-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", — сказано в сообщении "Голоса".

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября на прошлом концерте Вакарчука в Минске, антифанаты выкрикивали "Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!".

Также Вакарчук на эфире у Шустера оконфузился, перепутав Галилея с Архимедом.