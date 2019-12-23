подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 декабря 2019, понедельник, 21:32 735
Верховная Рада и партии 2019-12-23T22:15:02+02:00
Українські Новини
Депутат Рады Вакарчук спел на новогоднем корпоративе в IT-компании в Минске

Депутат Рады Вакарчук спел на новогоднем корпоративе в IT-компании в Минске

Елизавета Кесельман
Святослав Вакарчук, Океан Эльзы, Минск

Депутат и лидер парламентской фракции "Голос" Святослав Вакарчук выступил со своей группой "Океан Эльзы" на новогоднем корпоративе в Минске у IT-компании. Об этом написали на официальной странице Facebook "Голос" в ответ на негативные отзывы анти-фанатов исполнителя. 

Как сообщает "Белорусский партизан", Вакарчук давал концерт компании Wargaming, которая известна онлайн-игрой World of Tanks. Со ссылкой на Telegram-канал "Новина" указывается, что за выступление группа получила €100 тысяч, а по райдеру фото- и видеосъемка были запрещены.

Скриншот:facebook.com/GolosZminСкриншот:facebook.com/GolosZmin

В партии подтвердили факт выступления на корпоративе, но не указали название компании и гонорар.

Вакарчук на корпоративе в Минске.Фото: t.me Вакарчук на корпоративе в Минске.Фото: t.me "Храбрые яйца"

"Да, в субботу, 21 декабря, "Океан Эльзы" действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии IT-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", — сказано в сообщении "Голоса".

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября на прошлом концерте Вакарчука в Минске, антифанаты выкрикивали "Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!". 

Также Вакарчук на эфире у Шустера оконфузился, перепутав Галилея с Архимедом. 

Больше новостей о: Святослав Вакарчук Океан Эльзы Минск

Архив
Новости
Превышение вредных веществ в воздухе Киева влияет на здоровье и увеличивает рост смертности, - исследование 22:00
На дне Средиземного моря обнаружили останки древнего корабля, в котором находится 6 тысяч амфор 21:56
Депутат Рады Вакарчук спел на новогоднем корпоративе в IT-компании в Минске 21:32
Акционер "Киевметростроя" обвиняет в захвате предприятия рейдеров Микитася 20:43 Документ
В Украине снизят налоги украинцам с маленькой зарплатой 20:33
больше новостей
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе 05:52 Инфографика
Сегодня зимнее солнцестояние: предостережения астрологов для знаков зодиака 06:30
Банкиры рассказали, по чем будет доллар в начале 2020 12:28
больше новостей
Диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии, - Герус 15:14
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку 09:39
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Промпроизводство продолжает падать 20:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok