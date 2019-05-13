Аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен

Аудит акционерного общества "Укрзализныця" выявил хищения в размере 50,9 млн гривен руководством производственного подразделения "Вагонный участок станции Киев-Пассажирский" филиала "Пассажирская компания" компании в Киеве.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Прежнее руководство производственного подразделения "Вагонный участок станции Киев-Пассажирский" филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" скрыло 50,9 млн гривен, начисленные как премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам", - сказано в сообщении.

Согласно ему, хищения были обнаружены департаментом внутреннего аудита и контроля "Укрзализныци" по результатам внеплановой проверки подразделения по инициативе руководства компании.

Материалы проверки переданы в правоохоронные органы.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году акционерное общество "Укрзализныця" увеличило чистую прибыль на 78%, или на 89,9 млн гривен, до 203,9 млн гривен по сравнению с 2017 годом.

ПАО "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года, а 31 октября 2018 года Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.