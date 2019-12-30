Кравцов объявил об уходе с поста главы "Укрзализныци"

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил о прекращении своего контракта в связи с переходом на работу в публичный государственный сектор.

Об этом говорится на сайте компании - в заявлении ее главы по поводу грядущих праздников.

В новогоднем обращении Кравцов сообщил, что он решил уволиться с должности руководителя "Укрзализныци" и перейти в публичный сектор. Он добавил, что вопрос его увольнения будет рассмотрен наблюдательным советом УЗ в начале 2020 года.

"После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - сказал Кравцов.

Подробности и комментарии по поводу ухода из "Укрзализныци" ее начальник пообещал дать после принятия всех формальных решений.

Ранее Українські Новини писали, что аудит на "Укрзализныци" выявил хищения в 50,9 млн гривен. Также нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко заявил, что при главе "Укрзализныци" Евгении Кравцове нет никакой заботы о людях.