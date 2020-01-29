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29 січня 2020, середа, 13:43 5
Економіка 2020-01-29T13:59:08+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів

"Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів

Надежда Комендантова
Нафтогаз, Ціни на газ, Зниження ціни на газ, Промспоживачі, Газ
Газ.
Газ.

В той час, як ціну на газ для населення з ПСО знизили на 15,5%, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" також знизила на лютий ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 14-15% до 5 593 - 6 249,6 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 5 593 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 6 249,6 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 6 249,6 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на січень 2020 року ціни на газ для промспоживачів на 6-6,1% до 6 600 - 7 286,4 гривень/тис. куб. м (з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Раніше Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі TTF.

Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

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