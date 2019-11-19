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19 ноября 2019, вторник, 10:13 3795
Экономика 2019-11-19T10:22:24+02:00
Українські Новини
Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз

Сколько будет стоить газ в 2020: министр энергетики дал прогноз

Газ, Цена на газ, Газ для населения, Алексей Оржель, Снижение цены на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

В то время как стало известно, сколько украинцы заплатят за газ в ноябре, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Об этом он сообщил в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ictv в понедельник, передают Українські Новини.

"Я думаю, что правительство обеспечит в 1-м квартале 2020 года цену на газ ниже, чем цена в 1-м квартале 2019 года и это важно, так как у нас может прекратится транзит газа", - сказал Оржель.

При этом он добавил, что в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточно запасов газа, чтобы даже без транзита пройти отопительный сезон 2019/20.

Как сообщали Українські Новини, экономист заявил, что цена на газ для украинцев может подскочить на 35% до конца года. Тем временем "Нефтегаз Украины" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

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