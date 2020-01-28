Кабмин ограничил цену продажи газа для населения

В то время, как импортный газ для Украины в декабре стал дешевле, Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе TTF.

Об этом говорится в постановлении правительства №17 от 21 января "О внесении изменений в положение о возлежении спецобязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа", передают Українськi Новини.

Кабмин установил, что с 1 января 2020 года НАК "Нефтегаз Украины" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.

При этом с 1 января 2020 года цена приобретения газа не может быть выше цены продажи газа, определенной вышеуказанными изменениями, за вычетом торговой надбавки (наценки) "Нефтегаза" на уровне 1,917% указанной цены.

Как сообщали Українські Новини, в конце ноября Кабинет Министров внес изменения в положение о специальных обязательствах (ПСО) для внедрения фиксированной страховой цены на газ в размере 6 961 гривна/тыс. куб. м (с НДС, но без учета транспортировки) для бытовых потребителей и производителей тепла, которая будет действовать с 1 января 2020 года по 30 апреля 2020 года.

Ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

Тем временем, в Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая.