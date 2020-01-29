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29 січня 2020, середа, 12:26 17
Політика 2020-01-29T14:15:02+02:00
Українські Новини
Гончарук та ЄС домовилися ні за що не повертати Приватбанк Коломойському

Гончарук та ЄС домовилися ні за що не повертати Приватбанк Коломойському

Надежда Комендантова
ЄС-Україна, Євросоюз, Ігор Коломойський, Олексій Гончаренко, націоналізація Приватбанку, денаціоналізація Приватбанку, Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

В той час, як Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольнаій Коломойському компанії 1,3 млрд гривень, Рада асоціації "Україна - Європейський Союз" виступає проти повернення націоналізованого Приватбанку колишнім власникам.

Про це йдеться в тексті спільної заяви України та ЄС за результатами 6-го засідання Ради асоціації 28 січня, передають Українські Новини.

"Сторони погодилися з важливістю незворотності реформ у банківському секторі, зокрема у зв'язку з націоналізацією Приватбанку, зробивши особливий наголос на здійснення правосуддя стосовно осіб, відповідальних за широкомасштабне шахрайство в Приватбанку, і повернення активів", - йдеться в ньому.

18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів україни на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.

Згідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Стратегія управління держбанками передбачає продаж Приватбанку протягом 5 років.

Скріншот заяви Україна-ЄССкріншот заяви Україна-ЄС

Як повідомляли Українські Новини, Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 про скасування націоналізації Приватбанку до розгляду у Великій палаті Верховного Суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

Раніше Приватбанк ініціював судовий розгляд у суді Тель-Авіва проти колишніх власників.

Тим часом, Олексій Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення Приватбанку колишнім власникам.

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