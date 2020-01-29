Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен

После того, как бизнесмен Игорь Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ, Верховный Суд обязал Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Кривой Рог, Днепропетровская область) выплатить подконтрольной Коломойскому "Спирит Финанс" 1,3 млрд гривен.

Об этом говорится в постановлении суда, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ЮГОКа приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).

При этом в установленный законом срок дивиденды не были выплачены компаниям-акционерам - Меlсhеtt Іnvest Limited (Багамы), Вrіmmltоn Lіmіted (Британские Виргинские острова), Мilnerbay S.A. (Британские Виргинские острова), Duxston Holdings LImited (Кипр), Lucrino Investments Limited (Кипр), Renalda Investments Limited (Кипр).

В мае 2018 по договору факторинга акционеры уступили право требования компании "Спирит Финанс", которая обратилась с иском в суд.

Ответчик отрицал иск и отметил, что право на получение части прибыли акционерного общества закреплено исключительно за акционерами такого общества, а обязанность выплаты дивидендов должна быть реализована только его акционерами, а не любым другим лицом, которое не является наследником и/или правопреемником такого общества.

При этом договоры факторинга ответчик считает противоречащими интересам государства и общества, и заявляет, что они заключены с целью уклонения от уплаты налогов и проведения финансового мониторинга указанной операции.

По данным СМИ, компания "Спирит Финанс" подконтрольна бизнесмену Игорю Коломойскому и другим бывшим владельцам Приватбанка.

Как сообщали Українськi Новини, НБУ ранее заявил о давлении и информационной атаке со стороны Коломойского.

Тем временем, Коломойский хочет, чтобы Украина наладила отношения с РФ, взяв у нее $100 млрд.