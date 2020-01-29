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  • Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен
29 января 2020, среда, 10:54 207
Политика 2020-01-29T11:01:07+02:00
Українські Новини
Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен

Верховный Суд обязал ЮГОК выплатить подконтрольной Коломойскому компании 1,3 млрд гривен

Ярина Вацяк
Приватбанк, Спирит Финанс, Верховный Суд, ЮГОК, Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

После того, как бизнесмен Игорь Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ, Верховный Суд обязал Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК, Кривой Рог, Днепропетровская область) выплатить подконтрольной Коломойскому "Спирит Финанс" 1,3 млрд гривен. 

Об этом говорится в постановлении суда, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ЮГОКа приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).

При этом в установленный законом срок дивиденды не были выплачены компаниям-акционерам - Меlсhеtt Іnvest Limited (Багамы), Вrіmmltоn Lіmіted (Британские Виргинские острова), Мilnerbay S.A. (Британские Виргинские острова), Duxston Holdings LImited (Кипр), Lucrino Investments Limited (Кипр), Renalda Investments Limited (Кипр).

В мае 2018 по договору факторинга акционеры уступили право требования компании "Спирит Финанс", которая обратилась с иском в суд.

Ответчик отрицал иск и отметил, что право на получение части прибыли акционерного общества закреплено исключительно за акционерами такого общества, а обязанность выплаты дивидендов должна быть реализована только его акционерами, а не любым другим лицом, которое не является наследником и/или правопреемником такого общества.

При этом договоры факторинга ответчик считает противоречащими интересам государства и общества, и заявляет, что они заключены с целью уклонения от уплаты налогов и проведения финансового мониторинга указанной операции.

По данным СМИ, компания "Спирит Финанс" подконтрольна бизнесмену Игорю Коломойскому и другим бывшим владельцам Приватбанка.

Как сообщали Українськi Новини, НБУ ранее заявил о давлении и информационной атаке со стороны Коломойского.

Тем временем, Коломойский хочет, чтобы Украина наладила отношения с РФ, взяв у нее $100 млрд.

 

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