подписаться на рассылку
23.5 23.85
25.85 26.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам
07 декабря 2019, суббота, 16:52 69
Экономика 2019-12-07T17:15:01+02:00
Українські Новини
Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам

Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам

Валерия Назаренко
НБУ, Алексей Гончарук, Игорь Коломойский, Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

Премьер-министр Гончарук заявил, что Приватбанк не будет возвращен своим прежним владельцам. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", — сказал он.


По словам Гончарука, решение о передаче Приватбанка из управления Министерства финансов в прямое управление Кабмина было чисто техническим. Гончарук опроверг мнение, что это была перестраховка на случай проигрыша в суде.

"Это операционное, техническое решение, политического подтекста здесь точно нет", — заявил премьер.

Он также подтвердил, что в данный момент идет работа над изменениями в законодательство, которые запретят возврат бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными.

"НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - рассказал Гончарук

Как сообщали Українські Новини, Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе Приватбанк. 

Ранее Коломойский отрицал переговоры с властями о Приватбанке. 

Тем временем в январе-сентябре Приватбанк увеличил прибыль в 5 раз.

Больше новостей о: НБУ Алексей Гончарук Игорь Коломойский Приватбанк

Архив
Новости
Полиция установила 2 подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже 17:05
Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам 16:52
Луценко похвастался 10-дневной туристической поездкой в Китай 16:21
Харьковский губернатор первым выполнил распоряжение Зеленского по проверке пожарной безопасности 16:12
СНБО утвердил 1 из 5 сценариев реинтеграции Донбасса 15:49
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Выборы на Донбассе хотим провести одновременно с местными выборами по всей Украине, - помощник Зеленского 21:16
В пятницу доллар резко обвалился: курс валют на межбанке 17:07
Без пенсии остались более 400 тыс. пенсионеров на подконтрольных территориях 08:30
Вакарчук. Скриншот видео
Перепутал Галилея с Архимедом: Вакарчук оконфузился в эфире у Шустера 11:47
больше новостей
Владимир Зеленский.Скриншот: youtube/ Новости Харькова
Пранкер Лексус позвонил Зеленскому с требованием впустить в Киев и снять санкции СБУ: запись разговора 21:19
Израиль направил Украине ноту протеста из-за чествования пособников нацистов 17:09
Цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита, - Коболев 21:33
Россия требует исключить вопрос оккупированного Крыма из резолюции ОБСЕ 09:43 Документ
Абромавичусу СБУ дало доступ к гостайне Украины несмотря на литовский паспорт 14:38 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok