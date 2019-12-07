Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам

Премьер-министр Гончарук заявил, что Приватбанк не будет возвращен своим прежним владельцам. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Нет никаких оснований для возвращения государственного банка старым акционерам. Более того, мы сделаем все возможное, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, которые были потрачены на национализацию банка", — сказал он.



По словам Гончарука, решение о передаче Приватбанка из управления Министерства финансов в прямое управление Кабмина было чисто техническим. Гончарук опроверг мнение, что это была перестраховка на случай проигрыша в суде.

"Это операционное, техническое решение, политического подтекста здесь точно нет", — заявил премьер.



Он также подтвердил, что в данный момент идет работа над изменениями в законодательство, которые запретят возврат бывшим владельцам банков, которые были признаны неплатежеспособными.

"НБУ действительно разрабатывает такие законодательные инициативы и правительство сотрудничает с НБУ по этим проектам в рамках рабочих встреч. Эти решения призваны обезопасить налогоплательщиков от возможных негативных последствий судебных решений в отношении банков, которые были выведены НБУ с рынка. Нацбанк был основным разработчиком этого текста, и когда он будет принят, мне трудно прогнозировать, но это вопрос ближайшего будущего", - рассказал Гончарук.



Как сообщали Українські Новини, Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе Приватбанк.



Ранее Коломойский отрицал переговоры с властями о Приватбанке.



Тем временем в январе-сентябре Приватбанк увеличил прибыль в 5 раз.