Приватбанк инициировал судебное разбирательство в суде Тель-Авива против бывших владельцев

Приватбанк инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива (Израиль) против бывших владельцев банка на 600 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов", - говорится в нем.

Также, по итогам дальнейшего анализа, Приватбанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер (США), подав в суд дополненное исковое заявление.

Кроме того, сообщается, что Приватбанк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев банка и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Алексей Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам.

В марте Зеленский заяивл, что Коломойский и Боголюбовов должны вернуть Приватбанку $2,5 млрд.