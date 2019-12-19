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19 декабря 2019, четверг, 11:18 118
Экономика 2019-12-19T11:30:01+02:00
Українські Новини
Приватбанк инициировал судебное разбирательство в суде Тель-Авива против бывших владельцев

Приватбанк инициировал судебное разбирательство в суде Тель-Авива против бывших владельцев

Ярина Вацяк
Национализация Приватбанка, суд в Тель-Авиве, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, Приватбанк

Приватбанк инициировал судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива (Израиль) против бывших владельцев банка на 600 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Вчера банком было инициировано новое судебное производство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков. Сумма иска составляет 600 млн долларов", - говорится в нем.

Также, по итогам дальнейшего анализа, Приватбанк увеличил сумму исковых требований в Канцлерском суде штата Делавер (США), подав в суд дополненное исковое заявление.

Кроме того, сообщается, что Приватбанк продолжает подготовку к слушанию по сути своего искового заявления против бывших владельцев банка и прочих лиц на сумму более 3 млрд долларов (включая проценты) в Высоком Суде Англии и Уэльса.

Как сообщали Українські Новини, ранее Алексей Гончарук заявил, что нет никаких оснований для возвращения Приватбанка прежним владельцам.

В марте Зеленский заяивл, что Коломойский и Боголюбовов должны вернуть Приватбанку $2,5 млрд.

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