Без паніки: Супрун розвіяла міфи про китайський коронавірус

В той час, як епідемія коронавірусу, що виникла спочатку в Ухані, стрімко набирає обороти, а кількість тих, хто заразилися коронавірусом по всьому світу перевищила 6 тисяч, виникло також і безліч міфів, пов'язаних з цією хворобою. У боротьбу за здоровий глузд включилася колишня глава МОЗ Уляна Супрун і спростувала популярні міфи про лікування та профілактики вірусних інфекцій.

"Наростає нова хвиля паніки через уханьского вірусу. І на ній вже готові заробляти шахраї. Перш за все, зберігайте спокій. Апокаліпсису не передбачається", — попередила Супрун на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівців, на коронавірус неможливо заразитися через поштові посилки з Китаю і через екзотичні фрукти, привезені звідти ж. Це було перевірено і доведено під час минулого спалаху коронавирусной інфекції (SARS у 2002-2003 роках). Коронавірус зберігався три доби на картоні, тканині, металі та близько 60 годин на пластику і склі. Що стосується фруктів, то на них гіпотетично можуть потрапити віріони, але, як і у випадку з попереднім прикладом, коронавіруси загинуть через кілька діб.

Супрун попереджає, що проти коронавірусу марні:

Бади;

імуномодулятори;

гомеопатія;

цибуля;

оксолінова мазь.

Захисні маски під час спалаху захворювання широко використовуються, але вони захищають не хворого, а тих, хто знаходиться поруч з ним здорових людей. Що стосується вакцини від коронавірусу, то поки її немає на ринку, наукові дослідження поки на початковій стадії, а значить і пропозицій заповзятливих торговців вірити не варто.

Що стосується рекомендацій по профілактиці зараження, то всі вони засновані на тому, що вірус передається від людини до людини. А значить допоможе мінімізація тісних контактів із хворими людьми, миття рук з милом, уникнення зіткнень брудних рук з очима, носом і ротом.

Також Супрун дала поради, як не заразитися коронавірусом:

▪ Мийте руки.

▪ Збалансовано харчуйтеся.

▪ Пийте достатньо рідини.

▪ Провітрюйте і зволожуйте приміщення.

▪ Займайтеся спортом і будьте фізично активними.

▪ Подбайте про достатню кількість сну.

"Зберігайте спокій. Від цього теж залежить наше здоров'я, зокрема психічний", — рекомендує Супрун.

Пост Супрун про коронавирусе.

Як повідомляли Українські Новини, у США розробили сервіс, який відстежує поширення коронавіруса.

В той час, як КМДА заявляє, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV, Міністерство охорони здоров'я веде переговори про постачання в Україну тестів для визначення нового коронавіруса.