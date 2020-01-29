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29 января 2020, среда, 08:31 144 Инфографика
Мир 2020-01-29T10:14:25+02:00
Українські Новини
Количество случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило шесть тысяч

Количество случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило шесть тысяч

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Заражение, Вспышка эпидемии
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Эпидемия коронавируса, возникшая первоначально в Ухане, стремительно набирает обороты. Согласно последним данным, количество заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6 тысяч. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что количество погибших,  по меньшей мере около 132 людей. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Так, в Канаде зафиксирован третий случай заражения коронавирусом нового типа. Зараженный - мужчина, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань, где первоначально вспыхнула эпидемия вируса. Отмечается, что он изолирован. Ранее сообщалось о заражении супружеской пары, которая прибыла в канадский город Торонто из китайского Уханя.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры предосторожности при поездках в Китай, подняв их до самого высокого уровня. Несколько стран, в том числе США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 миллионов человек находятся под частичной или полной блокировкой в городах Китая.

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Как сообщали Українські Новини, в США разработали сервис, который отслеживает распространение коронавируса.

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.

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Количество случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило шесть тысяч
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