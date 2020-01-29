Количество случаев заражения коронавирусом по всему миру превысило шесть тысяч

Эпидемия коронавируса, возникшая первоначально в Ухане, стремительно набирает обороты. Согласно последним данным, количество заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6 тысяч. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что количество погибших, по меньшей мере около 132 людей. За пределами Китая в 17 местах зарегистрировано более 70 подтвержденных случаев заболевания, в том числе не менее пяти в США.

Так, в Канаде зафиксирован третий случай заражения коронавирусом нового типа. Зараженный - мужчина, который на прошлой неделе вернулся в Ванкувер из китайского города Ухань, где первоначально вспыхнула эпидемия вируса. Отмечается, что он изолирован. Ранее сообщалось о заражении супружеской пары, которая прибыла в канадский город Торонто из китайского Уханя.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний усилили меры предосторожности при поездках в Китай, подняв их до самого высокого уровня. Несколько стран, в том числе США и Япония, вывозят своих граждан из Уханя. Почти 60 миллионов человек находятся под частичной или полной блокировкой в городах Китая.

За сутки заболели больше 1500 человек

Как сообщали Українські Новини, в США разработали сервис, который отслеживает распространение коронавируса.

В то время, как КГГА заявляет, что в Украине есть необходимые тест-системы для диагностирования нового коронавируса 2019-nCoV, Министерство здравоохранения ведет переговоры о поставке в Украину тестов для определения нового коронавируса.