Курс рубля в обмінниках зріс

У середу, 29 січня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 28 січня, виріс на 4 копійки і становить 3,53 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу рубля зріс на 2 копійки і становить 3,99 грн за 10 рублів.

Курс рубля в Києві 29 січня:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,5188 24,9315 26,8955 27,3979 3,53 4,01 Максимальний 24,7000 24,8000 27,1000 27,7000 3,90 5,00 Мінімальний 24,0000 24,6900 26,0000 27,2000 2,50 3,86

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 14 коп. у вівторок знизився на 16 коп. до 24,75 UAH/USD.

Також 28 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 27 січня, залишився без змін і становить 3,49 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 січня на 26,73 коп. до 24,9315 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 18,55 коп. до 24,5188 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 січня, на 12,20 коп. до 24,7204 UAH/USD.