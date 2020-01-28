Курс рубля в обменниках не изменился: сколько стоит российская нацвалюта

Во вторник, 28 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 27 января, остался без изменений и составляет 3,49 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля остался без изменений и составляет 3,99 грн за 10 рублей.

Курс рубля в Киеве 28 января:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,49 3,99 Максимальный 3,86 4,20 Минимальный 2,30 3,88

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 января, на 26,83 коп. до 24,5984 UAH/USD.

Также в понедельник, 27 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 22 января, упал на 4 копейки и составлял 3,49 грн за 10 рублей.

Тем временем во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 27 января на 12,78 коп. до 24,6516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,29 коп. до 24,3231 UAH/USD.