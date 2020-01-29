Кількість випадків зараження коронавірусом по всьому світу перевищило шість тисяч

Епідемія коронавірусу, що виникла спочатку в Ухані, стрімко набирає оберти. Згідно з останніми даними, кількість тих, що заразилися коронавірусом по всьому світу, перевищила 6 тисяч. Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що кількість загиблих щонайменше близько 132 людей. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менш як п'ять у США.

Так, в Канаді зафіксований третій випадок зараження коронавірусом нового типу. Заражений - чоловік, який минулого тижня повернувся в Ванкувер з китайського міста Ухань, де спочатку спалахнула епідемія вірусу. Зазначається, що він ізольований. Раніше повідомлялося про зараження подружньої пари, яка прибула в канадське місто Торонто з китайського Уханя.

Центри США з контролю і профілактики захворювань посилили заходи безпеки під час поїздок в Китай, піднявши їх до найвищого рівня. Кілька країн, у тому числі США і Японія, вивозять своїх громадян з Уханя. Майже 60 мільйонів осіб перебувають під частковим або повним блокуванням у містах Китаю.

За добу захворіло більше 1500 чоловік

Як повідомляли Українські Новини, у США розробили сервіс, який відстежує поширення коронавірусу.

В той час, КМДА заявляє, що в Україні є необхідні тест-системи для діагностування нового коронавіруса 2019-nCoV, а Міністерство охорони здоров'я веде переговори про постачання в Україну тестів для визначення нового коронавіруса.