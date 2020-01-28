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28 січня 2020, вівторок, 14:51 6 Карта
Світ 2020-01-28T14:58:04+02:00
Українські Новини
У США розробили сервіс, який відстежує поширення коронавірусу

У США розробили сервіс, який відстежує поширення коронавірусу

Кира Молчанова
Сполучені Штати Америки, Китай, Онлайн-сервіс, Карта, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Фото: Коронавірус продовжує поширюватися. Фото: Рixabay
Фото: Коронавірус продовжує поширюватися. Фото: Рixabay

В американському Центрі системології і системи імені Джона Хопкінса розробили онлайн-сервіс, що дозволяє в режимі реального часу стежити за поширенням китайського коронавірусу 2019-nCoV, через який посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути країну.

Про це повідомляє прес-служба університету Джона Хопкінса і публікує посилання на оновлювану карту.

"Ми створили цей сервіс, оскільки, на нашу думку, громадськості важливо мати розуміння актуальної ситуації зі спалахом вірусу за рахунок прозорих джерел даних", - пояснила професор Цивільного проектування Лорен Гарднер.

Карта поширення коронавирусу. Скріншот: systems.jhu.eduКарта поширення коронавирусу. Скріншот: systems.jhu.edu

Вона зазначила, що ці дані особливо цінні, бо їх продовжують збирати.

Сервіс показує картку з оновлюваними даними, де червоним відзначені вогнища, де зафіксовано вірус. Також на ресурсі є кількість підтверджених випадків захворювання 2019-nCoV і їх розподіл по різних країнах. На окремому графіку показано, як зростає число хворих.

Осередки захворювання коронавірусів. Скріншот: systems.jhu.eduОсередки захворювання коронавірусів. Скріншот: systems.jhu.edu

Як повідомляли Українські Новини, китайське місто Тяньцзінь на півночі країни ввело військовий стан через смертельну хворобу.

Раніше у львівського студента, який повернувся з Китаю, була підозра на коронавірус, але її не підтвердили.

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