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28 січня 2020, вівторок, 22:17 2
Зовнішня політика 2020-01-28T22:20:45+02:00
Українські Новини
ЄС вирішив ввести санкції ще проти 7 осіб, причетних до виборів у Криму

ЄС вирішив ввести санкції ще проти 7 осіб, причетних до виборів у Криму

Ярина Вацяк
Євросоюз, Санкції проти Росії, Санкції ЄС
Україна-Євросоюз. Фото: sq.com.ua
Україна-Євросоюз. Фото: sq.com.ua

Європейський Союз розширив санкції ще на 7 осіб, причетних до місцевих виборів в Севастополі (Крим) у вересні 2019 року, які ЄС не визнає.

Про це йдеться у віснику Євросоюзу "Офіційний журнал", передають Українські Новини.

Так, в список були додані Сергій Даниленко та Лідія Басова (голови Севастопольської виборчої комісії) за участь в організації місцевих виборів незаконно аннексированном Севастополі 8 вересня 2019 року.

Катерина Пиркова (секретар Севастопольської виборчої комісії) також була додана за участь в організації місцевих виборів.

До того ж, Катерина Алтабаева, член Ради Федерації Росії з незаконно аннексированному Севастополю, Юрій Гоцанюк, що прем'єр-міністр так званої Республіки Крим, Володимир Німців, голова так званого "Законодавчих зборів" незаконно анексованого Севастополя, і Михайло Развозжаєв, виконуючий обов'язки губернатора Севастополя, додані в список санкцій за роботу над подальшою інтеграцією незаконно анексованого Севастополя до складу Росії та проведення політики, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Місцеві вибори в Севастополі (Крим) були організовані Росією 8 вересня 2019 року.

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко привітав підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку ЄС і подякував за солідарність з Україною.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на РФ через  "вибори" в Криму.

У грудні 2019 року ЄС продовжив санкції, спрямовані на окремі економічні галузі Росії на 6 місяців до липня 2020 року.

В найближчому майбутньому Європейський Союз може зняти накладені на оточення президента-втікача Віктора Януковича санкції.

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