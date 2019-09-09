ЕС не признает проведение Россией местных "выборов" в Крыму

Европейский Союз не признает проведение Россией так называемых "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма.\r\nОб этом говорится в заявлении представителя ЕС в Украине, передают Українськi Новини.\r\n"Любой из тех, кто будет избран на Крымском полуострове и будет утверждать, что представляет население Крыма и Севастополя, не будет признан представителем этих территорий, поскольку они являются украинскими", - сказано в нем.\r\nКроме того, ЕС не признает незаконной аннексию Крыма Россией и продолжает осуждать такое нарушение международного права.\r\nТакже представительство ЕС выражает поддержку территориальной целостности Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, выборы в аннексированном Крыму признали незаконными три страны.\r\nТакже МИД призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму.\r\nТем временем Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что не признает результаты местных "выборов" в оккупированном Крыму.