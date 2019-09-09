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09 сентября 2019, понедельник, 19:31 28
Внешняя политика 2019-09-09T19:34:39+03:00
Українські Новини
ЕС не признает проведение Россией местных "выборов" в Крыму

ЕС не признает проведение Россией местных "выборов" в Крыму

Европейский Союз не признает проведение Россией так называемых "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС в Украине, передают Українськi Новини.

"Любой из тех, кто будет избран на Крымском полуострове и будет утверждать, что представляет население Крыма и Севастополя, не будет признан представителем этих территорий, поскольку они являются украинскими", - сказано в нем.

Кроме того, ЕС не признает незаконной аннексию Крыма Россией и продолжает осуждать такое нарушение международного права.

Также представительство ЕС выражает поддержку территориальной целостности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, выборы в аннексированном Крыму признали незаконными три страны.

Также МИД призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму.

Тем временем Министерство иностранных дел Грузии сообщило, что не признает результаты местных "выборов" в оккупированном Крыму.

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