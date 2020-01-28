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28 января 2020, вторник, 18:48 14
Внешняя политика 2020-01-28T18:58:15+02:00
Українські Новини
ЕС может снять санкции с окружения Януковича в ближайшее время, - СМИ

ЕС может снять санкции с окружения Януковича в ближайшее время, - СМИ

Ярина Вацяк
Евросоюз, Виктор Янукович, Александр Янукович, Эдуард Ставицкий, Николай Азаров, санкции ЕС
Николай Азаров
Николай Азаров

В ближайшем будущем Европейский Союз может снять наложенные на окружение беглого президента Виктора Януковича санкции.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на твит брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Вполне вероятно, что с экс-премьер-министра Украины Азарова, экс-министра энергетики Ставицкого и сына экс-президента Януковича, Александра Януковича, вскоре будут сняты санкции ЕС, введенные за хищение средств украинского бюджета. За ними вполне могут последовать остальные", - написал журналист, посоветовав Киеву уделять больше внимания данному вопросу.

Как сообщали Українські Новини, Суд Европейского Союза отменил персональные санкции, продленные Советом ЕС против экс-президента Виктора Януковича в 2018 году, однако бывший президент-беглец продолжает оставаться под действующими санкциями до марта 2020 года.

Также суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.

Ранее бывший президент Украины, збежавший в 2014 году в Россию, Виктор Янукович заявил о намерение вернуться в Украину, о чем сообщил адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева.  

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