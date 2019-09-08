МИД призывает международное сообщество усилить давление на РФ из-за "выборов" в Крыму

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество дать правовую оценку действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" на временно оккупированной территории Крыма.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

Также МИД призвал не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также ужесточить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.

Украина выражает решительный протест в связи с проведением Россией 8 сентября выборов в Крыму.

"Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.



На пресс-конференции в аэропорту Зеленский рассказал, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение задержанных в России крымских татар. Также Россия призывает Украину снять блокаду ОРДЛО и выплатить пенсии.