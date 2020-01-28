ЄС вирішив виділити Україні €26 млн на земельну реформу

Європейський Союз вирішив виділити Україні 26 млн євро для проведення земельної реформи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на прес-конференції за результатами 6-го засідання Ради асоціації "Україна - ЄС", передають Українські Новини.

"Сьогодні було підписано угоду про підтримку розвитку агросектору та малого фермерства для України. Наші європейські партнери в рамках цієї угоди погодилися надати нам 26 млн євро на ці цілі. Дякуємо вам за цю секторальну підтримку", - сказав він.

Він також зазначив, що один із пріоритетів уряду зараз - це запровадження цивілізованого ринку землі саме з фокусом на підтримку малого фермерства та сільського господарства.

Як повідомляли Українські Новини, Україна виконала всі умови для отримання від Європейського Союзу 500 млн євро другого траншу макрофінансової допомоги.

Раніше Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні.

Тим часом Кабмін пропонує Раді зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. При цьому іноземцям не будуть продавати землі України 5 років.