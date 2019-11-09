Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине

Всемирный банк (ВБ) поддержал земельную реформу в Украине. Об этом говорится в сообщении ВБ, передают Українські Новини. "Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую им прибыль за свой ценный актив", - говорится в нем. Отмечается, что это пойдет на пользу как всем фермерам - малым, средним и крупным, так и землевладельцам. Запланированная реформа включает меры по ограничению концентрации земли в одних руках, прекращение рейдерских атак и финансовую помощь малым фермерам. Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет. Тем временем 81% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.