Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине

Всемирный банк (ВБ) поддержал земельную реформу в Украине.

Об этом говорится в сообщении ВБ, передают Українські Новини.

"Всемирный банк выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, имели возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую им прибыль за свой ценный актив", - говорится в нем.

Отмечается, что это пойдет на пользу как всем фермерам - малым, средним и крупным, так и землевладельцам.

Запланированная реформа включает меры по ограничению концентрации земли в одних руках, прекращение рейдерских атак и финансовую помощь малым фермерам.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

Тем временем 81% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.