Украина выполнила все условия для получения €500 млн второго транша от ЕС, - Гончарук

Украина выполнила все условия для получения от Европейского Союза 500 млн евро второго транша макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания Совета ассоциации Украина - Европейский Союз, передают Українські Новини.

"Европейский Союз подтвердил, фактически, что Украина выполнила все необходимые условия для получения следующего транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро, что также будет содействовать макроэкономической стабильности Украины... Мы ожидаем, что этот транш может быть получен в 1 квартале этого года, то есть в первые недели-месяцы этого года", - сказала он.

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по направлению "Экономика, которая работает для людей" Валдис Домбровскис отметил, что предоставление 2 транша Украине зависит также от исполнения Украиной требований Международного валютного фонда (МВФ) по 3-летней программе расширенного финансирования на $5,5 млрд.

При этом он сообщил, что Еврокомиссия уже запустила внутренние процедуры по подготовке к траншу.

Как сообщали Українські Новини, ЕС может предоставить Украине макрофинансовую помощь в результате договоренностей с МВФ.

Ранее Мингарелли посоветовал Украине не просить денег ЕС, а использовать уже выделенные.