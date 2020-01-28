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28 січня 2020, вівторок, 16:46 7
Верховна Рада і партії 2020-01-28T19:00:04+02:00
Українські Новини
В'ятрович на відміну від Зеленського пам'ятає, що концтабір Аушвіц звільнила Червона армія

В'ятрович на відміну від Зеленського пам'ятає, що концтабір Аушвіц звільнила Червона армія

Ірина Дорофейчук
Володимир В'ятрович, Європейська солідарність, Володимир Зеленський, Президент України, Червона армія, Аушвіц-Біркенау, Освенцим
Володимир В'ятрович. Фото: slovoidilo.ua
Володимир В'ятрович. Фото: slovoidilo.ua

Депутат Верховної Ради України від фракції "Європейська солідарність", колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на відміну від Президента України Володимира Зеленського пам'ятає, що в'язнів нацистського концентраційного табору, табору смерті Аушвіц-Біркенау (поряд із польським містом Освенцим) звільнили саме бійці Червоної армії.

Про це народний депутат згадав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebоok.

"Візит президента Володимир Зеленський до Польщі для участі у заходах з нагоди річниці звільнення Авшвіцу - правильний дипломатичний крок. Один з небагатьох поки що в очільника України.

P.S. І добра промова - про відновлення пам‘ятника на могилі вояків УПА у Польщі, українців з ЧА (Червоної армії), що звільняли Авшвіц, Омеляна Ковча, братів Шептицьких", - написав В'ятрович.

Зазначимо, Зеленський в ході свого виступу у Варшаві (Польща) сказав: "Ми ніколи не забудемо Ігоря Побірченка, командира танка Т-34, який разом з екіпажем першими розбили браму Аушвіца; всіх солдатів ударного батальйону 100-ї Львівської дивізії, які увійшли в табір під керівництвом полтавця єврейського походження Анатолія Шапіра. Разом бійцями 322-ї дивізії 1-го Українського фронту звільнили табір".

За словами Президента України Зеленського виходить, що визволяли Освенцим лише українці, а не вся Червона армія.

Хоча, як відомо, 1-м Українським фронт називався не тому, що складався з українців, а тому що наступав через територію Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР). А до жовтня 1943 року 1-й Українським фронт називався Воронезьким фронтом.

Нагадаємо, 27 січня Зеленський на брифінгу після зустрічі з Президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві заявив, що Україна солідарна з Польщею в тому, що Радянський Союз винен у початку Другої світової війни та Голокосту.

Як повідомляли Українські Новини, політики та соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни та Голокосту.

Зеленський в ході візиту до Ізраїлю поділився з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху історією євреїв зі своєї сім'ї.

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