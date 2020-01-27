Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте

Речь Президента Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виноват в инициировании Второй мировой войны и Холокосте на брифинге в Польше, вызвала массу критики со стороны политиков в социальных сетях. "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил Зеленский во время свого выступления. После этого, социальные сети "взорвались" ярой критикой слов Президента и защитой Красной армии, освободившей узников Освенцима. Так, сооснователь Монобанка Олег Гороховский назвал речь Зеленского "благородной", предположив, что глава государства в преддверии выборов решил "уровнять свой рейтинг и основным конкурентом где-то на 8%". "А ближе к местным выборам , нужно обвинить СССР в Мюнхенском Сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно все получится", - добавил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. Скриншот: телеграм\/ Макс Бужанский "Набрали ослов в команду или теперь это ваша новая идеология?" "Дорогие чиновники-слайдописцы, ну Вы ж как-то продержались президентскую избирательную кампанию без всей этой ереси, получив на востоке больше 90 процентов поддержки. Зачем вы теперь накрываете себя тазом?", - написал экс-замглавы АП Андрей Портнов. Скриншот:телеграм\/Portnov "Подобрали чужой доклад, шли мимо случайных тезисов в украинском посольстве в Польше, Социологию промеряйте срочно, кажется вы движетесь не в ту сторону", - считает чиновник. "Даже Вятрович не сказал бы лучше" Журналистка, коррерспондент издания "Страна.юа" Олеся Медведева написала, что 75-ю годовщину Холокоста отмечают в день освобождения Красной армией в Освенциме. "Правда, слова "Красная армия" ни от Дуды ни от Зеленского не звучало….Да и вообще, заявил Зеленский, в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть и Германия, которая убивала людей в Аушвице, и СССР, который это прекратил", - отметила Медведева. Скриншот: facebook.com\/olesia.medvedieva Скриншот: facebook.com\/olesia.medvedieva "То, что освободители несут ответственность за Холокост- это, мягко говоря, кощунство" Народный депутат от "Оппозиционная платформа - За життя" Николай Скорик, который намерен баллотироваться в мэры Одессы, заявил, что Президент не имел права такого говорить. "Отрицание Холокоста во многих странах мира- уголовное преступление" - добавил политик. Скриншот: facebook.com\/SkorykNikolay Как сообщали Українські Новини, Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль солдат Красной армии в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши. Также Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Израиль поделился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху историей евреев из своей семьи.