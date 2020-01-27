подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте
27 января 2020, понедельник, 19:53 29
Общество 2020-01-27T19:53:12+02:00
Українські Новини
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте

Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте

Елизавета Кесельман
Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Польша, Холокост, Вторая мировая война, Брифинг в Польше, Реакция соцсетей
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua

Речь Президента Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виноват в инициировании  Второй мировой войны и Холокосте на брифинге в Польше, вызвала массу критики со стороны политиков в социальных сетях.

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - заявил Зеленский во время свого выступления.

После этого, социальные сети "взорвались" ярой критикой слов Президента и защитой Красной армии, освободившей узников Освенцима.

Так, сооснователь Монобанка Олег Гороховский назвал речь Зеленского "благородной", предположив, что глава государства в преддверии выборов решил "уровнять свой рейтинг и основным конкурентом где-то на 8%".

"А ближе к местным выборам , нужно обвинить СССР в Мюнхенском Сговоре и разделе Чехословакии. Вот тогда точно все получится", - добавил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Скриншот: телеграм/ Макс БужанскийСкриншот: телеграм/ Макс Бужанский

"Набрали ослов в команду или теперь это ваша новая идеология?"

"Дорогие чиновники-слайдописцы, ну Вы ж как-то продержались президентскую избирательную кампанию без всей этой ереси, получив на востоке больше 90 процентов поддержки. Зачем вы теперь накрываете себя тазом?", - написал экс-замглавы АП Андрей Портнов.

Скриншот:телеграм/PortnovСкриншот:телеграм/Portnov

"Подобрали чужой доклад, шли мимо случайных тезисов в украинском посольстве в Польше,  Социологию промеряйте срочно, кажется вы движетесь не в ту сторону", - считает чиновник.

"Даже Вятрович не сказал бы лучше"

Журналистка, коррерспондент издания "Страна.юа" Олеся Медведева написала, что 75-ю годовщину Холокоста отмечают в день освобождения Красной армией в Освенциме.

"Правда, слова "Красная армия" ни от Дуды ни от Зеленского не звучало….Да и вообще, заявил Зеленский, в Холокосте виноваты "оба тоталитарных режима" - то есть и Германия, которая убивала людей в Аушвице, и СССР, который это прекратил", - отметила Медведева.

Скриншот: facebook.com/olesia.medvedievaСкриншот: facebook.com/olesia.medvedieva

Скриншот: facebook.com/olesia.medvedievaСкриншот: facebook.com/olesia.medvedieva

"То, что освободители несут ответственность за Холокост- это, мягко говоря, кощунство"

Народный депутат от "Оппозиционная платформа - За життя" Николай Скорик, который намерен баллотироваться в мэры Одессы, заявил, что Президент не имел права такого говорить.

"Отрицание Холокоста во многих странах мира- уголовное преступление" - добавил политик.

Скриншот: facebook.com/SkorykNikolayСкриншот: facebook.com/SkorykNikolay

Как сообщали Українські Новини, Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль солдат Красной армии в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши. 

Также Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Израиль поделился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху историей евреев из своей семьи.

Больше новостей о: Анджей Дуда Владимир Зеленский Польша Холокост Вторая мировая война Брифинг в Польше Реакция соцсетей

Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Новости
В Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса 20:06
"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными 19:55
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Бойко хочет отменить закон о среднем образовании, поскольку он нарушает права русскоязычных 19:43
В Киеве задержали "минера" метро Крещатик 19:41
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
Сегодня день памяти жертв Холокоста: как чествуют в Украине 12:48
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok