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  • Зеленский поделился с премьером Израиля историей евреев из своей семьи
24 января 2020, пятница, 11:11 225
Политика 2020-01-24T11:25:47+02:00
Українські Новини
Зеленский поделился с премьером Израиля историей евреев из своей семьи

Зеленский поделился с премьером Израиля историей евреев из своей семьи

Виолетта Чайковская
Владимир Зеленский, Беньямин Нетаньяху, Израиль, Холокост, Зеленский
Зеленский в Иерусалиме. Фото: Facebook/Офис Президента
Зеленский в Иерусалиме. Фото: Facebook/Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в Израиль поделился с премьер-министром Беньямином Нетаньяху историей евреев из своей семьи.

Об этом он сообщил в ходе встречи с Нетаньяху в Иерусалиме, передают Українськi Новини.

Поскольку Зеленский прибыл в Израиль по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц", он решил поделиться с Нетаньху тремя историями о Холокосте.

Первой - об украинке-мусульманке, которая была заведующей детского сада в оккупированном нацистами Крыму, и спасла 88 евреев, обучив их крымско-татарскому языку и обычаям и скрыв таким образом их национальность, в том числе не раскрывая правды под угрозой расстрела.

Второй - об украинском священнике греко-католической церкви, который спасал евреев, выдав более 600 документов о крещении, за что был отправлен в концлагерь, из которого отказался быть освобожденным досрочно.

По словам Зеленского, это истории о том, что место рождения, национальность, пол, возраст или религия не имеют значения для добросердечных людей при противостоянии тотальному злу.

"Я раскажу вам еще одну историю. Историю семьи, где было четверо братьев. Трое из них, а также их родители и семьи стали жертвами Холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, которые ворвались в Украину. Остался четвертый брат, который в то время был на фронте и остался жив. Он прошел Вторую мировую войну, сделал свой взнос в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год - внук. Через 40 лет внук стал Президентом и сегодня стоит перед вами, господин премьер-министр", - сказал он.

Премьер Израиля поблагодарил Зеленского за такие трогательные истории.

Кроме того, Нетаньяху выразил сочувствие украинскому народу в связи со сбитием украинского пассажирского самолета в Иране.

Он сообщил, что в ходе двусторонней встречи с Зеленским обсудит пути совместного противостояния угрожающим миру режимам, а также сотрудничество в сфере IT и туризма.

Как сообщали Українськi Новини, 23 января Зеленский прибыл в Израиль, но отказался участвовать в форуме памяти Холокоста, решив уступить место украинской делегации людям, пережившим эту трагедию.

Вместо участия в Форуме Зеленский в кипе возле Стены плача в Иерусалиме помолился за Украину.

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