Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте

Сегодня, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказал Президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия. "Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", - отметил Зеленского.

Также он заявил, что сторонам "удалось снизить градус эмоций относительно общего прошлого". Так, украинская сторона сняла мораторий на поисковые работы. Польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом станет восстановление польской стороны поврежденной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.

"Отныне в наших отношением мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит господина Президента Дуды в Украину", - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский находится в Польше, где принимает участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцима.