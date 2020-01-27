подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 18:35 17
Президент 2020-01-27T18:35:30+02:00
Українські Новини
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте

Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте

Татьяна Зотова
Владимир Зеленский, Президент Украины, СССР, Вторая мировая война, Холокост
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: twitter
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: twitter

Сегодня, 27 января, Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил, что Украина солидарна с Польшей в том, что Советский Союз виновен в начале Второй мировой войны и Холокосте. 

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

"Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказал Президент Украины.

По словам Зеленского, сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия. "Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", - отметил Зеленского.

Также он заявил, что сторонам "удалось снизить градус эмоций относительно общего прошлого". Так, украинская сторона сняла мораторий на поисковые работы. Польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. Следующим шагом станет восстановление польской стороны поврежденной могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.

"Отныне в наших отношением мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет. Например, Варшавская битва, столетие которой отмечается в августе. Мы планируем провести ряд общих мероприятий. Одним из них станет визит господина Президента Дуды в Украину",  - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский находится в Польше, где принимает участие в памятных мероприятиях по случаю освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцима.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Президент Украины СССР Вторая мировая война Холокост

Более двух тысяч человек во всем мире заболели новым коронавирусом, 56 человек погибли, - Минздрав
На Донбассе боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск
Новости
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Землетрясение в Турции: количество погибших увеличилось до 41 18:33
Грипп атакует: в Одессе и Бердянске все школы закрыли на карантин 18:29
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Гривна на межбанке продолжает стремительно падать 18:16
больше новостей
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ 05:30
Умер скандальный протоирей РПЦ Всеволод Чаплин, выступающий за репрессии и захват Киева 19:18
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
больше новостей
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Обострение на Донбассе: двое военных погибли, еще двое ранены 20:45
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге 09:49
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
В Киеве зафиксировали случай коронавируса - но не китайского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok