"Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення за ПСЗ на 15,5%

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на січень ціну на природний газ для населення на умовах положення про накладення спеціальних зобов'язань (ПСЗ) на 15,5%, або на 850 гривень, до 4 650 гривень/тис. куб. м (без урахування ПДВ, націнки облгаззбутів і транспортування) порівняно з раніше встановленою на січень 2020 року ціною.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, ця ціна діятиме замість квартальної гарантованої ціни, яку "Нафтогаз" запропонував усім захищеним споживачам на період з січня по квітень 2020 року, а також раніше затвердженої місячної ціни на січень (5 500 гривень за куб. м).

Нова, знижена ціна газу буде застосовуватися автоматично для побутових споживачів, незалежно від того, яку ціну споживач вибрав раніше - квартальну або щомісячну.

"Побутовим споживачам не потрібно нікуди звертатися або оформляти будь-які документи. Виробникам тепла (підприємствам ТКЕ і ОСББ) необхідно терміново оформити додаткові угоди з Нафтогазом про зменшення ціни на січень 2020 р Клієнти, які раніше придбали газ на умовах пропозиції від "Нафтогазу" "Газовий запас", можуть платити за газ за зниженою ціною, невикористаний залишок коштів буде повернено на рахунки споживачів наприкінці опалювального сезону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нова ціна газу для населення нижче ціни січня 2019 року на 25%.

Ціна розрахована "Нафтогазом" відповідно до постанови Кабінету Міністрів №17 від 24 січня 2020 року.

За новою методикою розрахунку ціна на поточний місяць буде визначатися згідно з фактичними біржовими торгами, які відбувалися з 1 по 22 число поточного місяця.

Компанія буде публікувати ціну на поточний місяць протягом декількох робочих днів після 22 числа.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі TTF.

Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

Раніше в Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня.