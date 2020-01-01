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  • В Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая
01 января 2020, среда, 13:58 414
Экономика 2020-01-01T15:30:02+02:00
Українські Новини
В Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая

В Украине начала действовать гарантированная цена на газ и не будет меняться до мая

Ольга Фандорина
Цена на газ, гарантированная цена на газ

С нового года цена на газ в Украине выросла с 5878 гривен до 6600 гривен за тысячу кубометров. Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Указанные цены не включают стоимость транспортировки топлива.

С 1 января правительство прекратило регулировать цены на газ для населения, которые прежде удерживало на определенном уровне, компенсируя поставщикам разницу с рыночными ценами.

С 2020 года цена определяется, исходя из мировых цен на топливо с учетом стоимости транспортировки.

Как сообщали Українські Новини, ранее Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

"Нефтегаз Украины" повысила на ноябрь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО) на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м до 4 899 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки).

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