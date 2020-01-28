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28 січня 2020, вівторок, 10:47 16
Економіка 2020-01-28T10:50:18+02:00
Українські Новини
Кабмін обмежив ціну продажу газу для населення

Кабмін обмежив ціну продажу газу для населення

Надежда Комендантова
Газ для населення, Ціни на газ, Кабмін, Газ
Ціна на газ Фото: UBR.ua
Ціна на газ Фото: UBR.ua

В той час, як імпортний газ для України в грудні став дешевше, Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі TTF.

Про це йдеться в постанові уряду №17 від 21 січня "Про внесення змін до положення про возлежении спецобязательств на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку газу", передають Українські Новини.

Кабмін встановив, що з 1 січня 2020 року НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж/постачання газу згідно ПСО за цінами, які встановлюються продавцем (постачальником) і покупцем (споживачем), але не вище рівня, який, зокрема враховує середньоарифметичне значення фактичних цін (End of Day) газу на наступну добу поставки газу (Day-Ahead and Weekend) на нідерландському газовому хабі (TTF) за період 1-22 числа місяця поставки газу згідно з інформацією біржі Powernext/EEX, різницю (спред) між ціною на хабі TTF і кордоні України і тариф на послуги з транспортування газу для точки входу в Україні на міждержавному сполученні з Польщею/Словаччиною/Угорщиною.

При цьому з 1 січня 2020 року ціна придбання газу не може бути вище ціни продажу газу, визначеної вищевказаними змінами, за вирахуванням торгової надбавки (націнки) "Нафтогазу" на рівні 1,917% вказаної ціни.

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці листопада Кабінет Міністрів вніс зміни до положення про спеціальні зобов'язання (ПСО) для впровадження фіксованої страхової ціни на газ у розмірі 6 961 гривня/тис. куб. м (з ПДВ, але без урахування транспортування) для побутових споживачів і виробників тепла, яка буде діяти з 1 січня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

Раніше Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

Тим часом, в Україні почала діяти гарантована ціна на газ і не буде змінюватися до травня.

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