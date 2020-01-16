Импортный газ для Украины в декабре стал дешевле,- Минэкономики

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в декабре 2019 года сократилась на 0,4%, или на 0,69 долларов/тыс. куб. м, до 176,6935 долларов/тыс. куб. м по сравнению с ноябрем 2019 года (177,3801 долларов/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в декабре сократилась на 3,4%, или на 146,03 гривен/тыс. куб. м, до 4130,6613 гривен/тыс. куб. м по сравнению с ноябрем (4276,6958 гривен/тыс. куб. м).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Как сообщали Українські Новини, Новый контракт на транзит газа: Витренко рассказал, сколько "Газпром" будет платить "Нефтегазу"

Также В Минэкономики озвучили ожидания по курсу гривны на 2020 году