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16 января 2020, четверг, 14:28 134
Экономика 2020-01-16T14:28:43+02:00
Українські Новини
Импортный газ для Украины в декабре стал дешевле,- Минэкономики

Импортный газ для Украины в декабре стал дешевле,- Минэкономики

Александр Дмитриенко
Минэкономики, Газ, Импорт газа, Цена на газ

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства констатирует, что средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины, в декабре 2019 года сократилась на 0,4%, или на 0,69 долларов/тыс. куб. м, до 176,6935 долларов/тыс. куб. м по сравнению с ноябрем 2019 года (177,3801 долларов/тыс. куб. м).

Об этом свидетельствуют данные Минэкономики, передают Українські Новини.

В гривневом эквиваленте средняя таможенная стоимость импортируемого Украиной газа в декабре сократилась на 3,4%, или на 146,03 гривен/тыс. куб. м, до 4130,6613 гривен/тыс. куб. м по сравнению с ноябрем (4276,6958 гривен/тыс. куб. м).

Показатели средней таможенной стоимости импортного природного газа рассчитаны по данным периодических таможенных деклараций (предварительное декларирование).

Как сообщали Українські Новини, Новый контракт на транзит газа: Витренко рассказал, сколько "Газпром" будет платить "Нефтегазу"

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