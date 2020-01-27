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27 січня 2020, понеділок, 23:35 14
Судова влада 2020-01-27T23:45:02+02:00
Українські Новини
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт

Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт

Анна Рудык
ДСНС України, Віктор Федорчак, пожежа в таборі Вікторія, пожежа в коледжі
Пожежа в одеському коледжі. Фото: Держнс
Пожежа в одеському коледжі. Фото: Держнс

Після того, як у СБУ заявили, що ДСНС намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу, Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт раніше звільненого голову Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області Віктора Федорчака.

Таке рішення суд прийняв у понеділок, 27 січня, передають Українські Новини.

Федорчаку інкримінують недбалість, наслідком якої стали трагічні пожежі на багатьох об'єктах в Одеській області.

У 2017-2019 роках в Одеській області сталося 4 масштабні пожежі: в дитячому оздоровчо-спортивному комплексі "Вікторія", в обласному центрі психічного здоров'я, в готелі "Токіо стар" та в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Ці події призвели до загибелі 32 осіб, а також спричинили матеріальну шкоду на загальну суму 4,907 млн гривень.

Суд відправив Федорчака під нічний домашній арешт до 14 березня.

Як повідомляли Українські Новини, в ДСНС провели повторні обшуки у справі про пожежу в одеському коледжі.

Також після того, як в Одеському коледжі в жахливій пожежі загинули 16 осіб, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) почала перевірку протипожежного захисту установ з масовим перебуванням людей.

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