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26 января 2020, воскресенье, 13:55 32
Общество 2020-01-26T13:55:29+02:00
Українські Новини
ГосЧС начала массовые пожарные проверки школ и садиков

ГосЧС начала массовые пожарные проверки школ и садиков

Анна Рудык
Пожар, Пожар в общежитии, пожар в колледже, пожарная безопасность
Пожарные. Фото: ГосЧС
Пожарные. Фото: ГосЧС

После того, как в Одесском колледже в жутком пожаре погибли 16 человек, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что проверки направлены на исключение возможности возникновения пожаров.

"В Украине продолжаются внеплановые проверки организаций с массовым пребыванием людей, направленные на то, чтобы исключить возможность возникновения пожара на таких объектах, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации, обеспечить защиту и спасение граждан от воздействия опасных факторов пожара, которыми сопровождается неконтролируемое горение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное внимание уделяется состоянию путей эвакуации из помещений, систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также проверяется наличие и надлежащее состояние первичных средств пожаротушения, комплектация пожарных щитов противопожарным инвентарем, состояние содержания электрохозяйства, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и прочее.

Проверки проходят в каждой области Украины, особое внимание уделяется проверке пожарной безопасности школ, лицеев, общежитий, детсадов.

Как сообщали Українські Новини, 20 января в Днипре в общежитии медколледжа произошел пожар.

Ранее в СБУ заявляли, что ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа.

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