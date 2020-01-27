В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості

Депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович позитивно оцінив візит Президента Володимира Зеленського в Польщу для участі в заходах із нагоди річниці звільнення Аушвіца і його промову, в якій він звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості. Так, В'ятрович назвав візит Зеленського в Польщу правильним дипломатичним кроком. "Візит президента Володимира Зеленського в Польщу для участі в заходах із нагоди річниці звільнення Аушвіца - правильний дипломатичний крок. Один з небагатьох поки у глави України", - пише В'ятрович. Також В'ятрович вважає "доброю" промову Зеленського, в якій він звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокост. "P. S. І добра промова - про відновлення пам'ятника на могилі воїнів УПА у Польщі, українців з ЧА, що звільняли Аушвіц, Омеляна Ковча, братів Шептицьких", - зазначив В'ятрович. Скріншот: Фейсбук Володимира В'ятровича Як повідомляли Українські Новини, політики і соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокосту. Володимир Зеленський в ході візиту в Ізраїль поділився з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху історією євреїв зі своєї сім'ї.