підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 22:35 17
Верховна Рада і партії 2020-01-27T22:38:10+02:00
Українські Новини
В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості

В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості

Анна Рудык
Володимир В'ятрович, Голокост, Друга світова війна, Володимир Зеленський
Володимир В'ятрович
Володимир В'ятрович

Депутат Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович позитивно оцінив візит Президента Володимира Зеленського в Польщу для участі в заходах із нагоди річниці звільнення Аушвіца і його промову, в якій він звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості.

Так, В'ятрович назвав візит Зеленського в Польщу правильним дипломатичним кроком.

"Візит президента Володимира Зеленського в Польщу для участі в заходах із нагоди річниці звільнення Аушвіца - правильний дипломатичний крок. Один з небагатьох поки у глави України", - пише В'ятрович.

Також В'ятрович вважає "доброю" промову Зеленського, в якій він звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокост.

"P. S. І добра промова - про відновлення пам'ятника на могилі воїнів УПА у Польщі, українців з ЧА, що звільняли Аушвіц, Омеляна Ковча, братів Шептицьких", - зазначив В'ятрович.

Скріншот: Фейсбук Володимира В'ятровичаСкріншот: Фейсбук Володимира В'ятровича

Як повідомляли Українські Новини, політики і соцмережі обурилися, що Зеленський звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокосту.

Володимир Зеленський в ході візиту в Ізраїль поділився з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху історією євреїв зі своєї сім'ї.

Більше новин про: Володимир В'ятрович Голокост Друга світова війна Володимир Зеленський

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна на 40 діб в Болгарії
Більше двох тисяч людей у всьому світі захворіли новим коронавірусом, 56 людей загинули, - МОЗ
Новини
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Бій Гарсія-Редкач. Фото: Інтер
Поєдинок Редкача і Хегая подивилися два мільйони телеглядачів 23:22
Українські розвідники захопили в полон бойовика "ДНР" 23:00
Володимир В'ятрович
В'ятрович похвалив виступ Зеленського, де той звинуватив СРСР у розв'язанні Другої світової війни і Голокості 22:35
3 члени екіпажу "швидкої допомоги" госпіталізовано через ДТП у Львові 22:22
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков 20:56
більше новин
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
більше новин
На Донбасі бойовики під виглядом ЗСУ обстріляли ділянку розведення військ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok