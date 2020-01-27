ПАРЄ обрала президентом бельгійця Дамса, а віцепрезидентом депутата "Слуги народа" Мережка

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), нова сесія якої почалася в Страсбурзі в понеділок, обрала своїм президентом Ріка Дамса.

Про це прес-служба ПАРЄ повідомила у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Вітаємо Ріка Дамса з Бельгії, тільки що обраного Президентом Парламентської асамблеї терміном на один рік, з можливістю продовження", - сказано в ньому.

Дамс був єдиним кандидатом на посаду, політик став 33-м президентом ПАРЄ.

Представник Бельгії зайняв таку посаду втретє з 1956 року.



(Новина даповнена подробицями)



Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) обрала віцепрезидентом депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександра Мережка.

Про це повідомила заступник голови "Слуги народу" і член української делегації Євгенія Кравчук, передають Українські Новини.



"Член української делегації, представник "Слуги народу" Олександр Мережко обраний віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи", - сказала вона.



Мережко є головою комітету Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.



Як пише "Європейська правда", за існуючою в ПАРЄ традиції, керівник асамблеї обирається на ротаційній засаді між політичними групами. Цього року починається дворічний період, що підпадає під квоту групи лібералів.

Ця група представила тільки одну кандидатуру – свого очільника Дамса. Таким чином, бельгієць був обраний автоматично, оскільки ніхто не виступив проти нього.

Дамс працює у ПАРЄ з 2007 року із перервою від листопада 2010 до листопада 2014 року. Водночас, він є доволі непублічним депутатом і не надто відомий за межами своєї групи.

Також є дуже примітними його голосування з українських питань. Хоча депутат був присутній у асамблеї під час критично важливих голосувань – приміром, оскарження повноважень делегації Росії у 2015 році – він не став віддавати свої голоси ані за, ані проти українських пропозиції. У подальшому він так само не голосував на більшість резолюцій щодо Криму та Донбасу він також не голосував, віддавши голоси лише за одну з них – про гуманітарну ситуацію в Україні, у січні 2015 року. По всіх інших "українських" документах його голоси відсутні у електронній системі.

Влітку 2019 року, коли вирішувалося питання про "прощення" Росії та її повернення до ПАРЄ, Дамс вирішив взяти участь у голосуванні, але натиснув кнопку "утримався".

У своїй першій промові після призначення бельгієць не піднімав питання російсько-українського конфлікту.

Дамс замінить на цій посаді швейцарку Ліліан Морі-Паск'є.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня Верховна Рада відновила участь української делегації в сесіях ПАРЄ в 2020 році, після того, як 23 вересня Українська делегація офіційно відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ.

Тим часом після повернення в ПАРЄ Росія повинна виплатити понад 50 мільйонів євро прострочених внесків. Україна переплатила понад 80 тис. євро ПАРЄ, намагаючись компенсувати відсутність внесків РФ.