Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ

Украина переплатила 84 тысячи евро при оплате ежемесячного членского взноса ПАСЕ, пытаясь компенсировать недостающую ассамблеи сумму из-за отсутствия российских взносов. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "Цензору".

Так, Кулеба заявил, что Украина заплатила 400 тысяч евро вместо 316.

Кулеба объяснил, что Украина стремилась компенсировать сумму, которой ПАСЕ не хватало из-за отсутствия взносов РФ. Чтобы в конечном счете убедить Ассамблею не возвращать РФ в Совет Европы.

По словам Кулебы, Украина призвала и другие страны заплатить больше, однако никто не прислушался. А Россия была возвращена в ПАСЕ.

"...Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шаг Украины", - рассказал Кулеба.

Однако Кулеба считает, что украинская сторона была права в том, что переплатила.

"Но наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нас пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали несколько очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тыс. - это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, Украина, вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли", - отметил Дмитрий Кулеба.

После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов.

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Как сообщали Українські Новини, Россия заплатит Совету Европы все долги после восстановления их в правах.

Также МИД собрался жестко отвечать ПАСЕ за решение по России.