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23 сентября 2019, понедельник, 21:14 188
Внешняя политика 2019-09-23T22:30:03+03:00
Українські Новини
Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

ПАСЕ. Фото: website-pace.net
ПАСЕ. Фото: website-pace.net

Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом говорится в заявлении украинской делегации, опубликованном председателем делегации депутатом Верховной Рады Елизаветой Ясько ("Слуга народа") в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"(Делегация) Заявляет об отказе предоставлять полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказано в заявлении.

В течении этого время делегация будет проводить консультации с партнерами Ассамблеи.

В заявлении украинская делегация также напомнила, что в резолюции 1988 от 9 апреля 2014 ПАСЕ впервые осудила российскую агрессию и аннексию Крыма как явное нарушение международного права.

Всего ПАСЕ приняла не менее 10 резолюций с осуждением агрессивных действий России.

Также делегация призвала государства-члены Совета Европы провести расширенные консультации относительно последствий возвращения России в  ПАСЕ.

Кроме того, украинская сторона призвала Францию провести консультации с участием Президента Франции Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы.

Как сообщали Українськi Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Тем временем после возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

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