Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Украинская делегация официально отказалась участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\nОб этом говорится в заявлении украинской делегации, опубликованном председателем делегации депутатом Верховной Рады Елизаветой Ясько ("Слуга народа") в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"(Делегация) Заявляет об отказе предоставлять полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - сказано в заявлении.\r\nВ течении этого время делегация будет проводить консультации с партнерами Ассамблеи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ заявлении украинская делегация также напомнила, что в резолюции 1988 от 9 апреля 2014 ПАСЕ впервые осудила российскую агрессию и аннексию Крыма как явное нарушение международного права.\r\nВсего ПАСЕ приняла не менее 10 резолюций с осуждением агрессивных действий России.\r\nТакже делегация призвала государства-члены Совета Европы провести расширенные консультации относительно последствий возвращения России в ПАСЕ.\r\nКроме того, украинская сторона призвала Францию провести консультации с участием Президента Франции Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявил о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\nТем временем после возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.