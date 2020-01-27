Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці"

Наглядова рада акціонерного товариства "Укрзалізниця" призначила колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергія Лещенка головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, рішення про створення даного комітету наглядова рада ухвалила 23 січня.

Крім Лещенко членами комітету стали позаштатний радник колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Адомас Аудицкас, який також є членом спостережної ради ПАТ "Магістральні газопроводи України", і економіст Андерс Ослунд.

Всі вони входять до наглядової ради "Укрзалізниці".

Наголошується, що створення комітету дасть можливість відстежувати роботу компанії в напрямку комплаєнса і боротьби з корупцією.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін призначив Лещенко членом спостережної ради "Укрзалізниці".

Кравцов зібрався у відставку з посади голови правління компанії.

У листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".