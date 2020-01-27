підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 12:53 5
Транспорт 2020-01-27T12:54:09+02:00
Українські Новини
Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці"

Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці"

Оксана Соболь
Укрзалізниця, Сергій Лещенко, Боротьба з корупцією, Корупція в
Сергій Лещенко
Сергій Лещенко

Наглядова рада акціонерного товариства "Укрзалізниця" призначила колишнього депутата Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенко" Сергія Лещенка головою комітету з питань комплаєнса і антикорупції.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, рішення про створення даного комітету наглядова рада ухвалила 23 січня.

Крім Лещенко членами комітету стали позаштатний радник колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Адомас Аудицкас, який також є членом спостережної ради ПАТ "Магістральні газопроводи України", і економіст Андерс Ослунд.

Всі вони входять до наглядової ради "Укрзалізниці".

Наголошується, що створення комітету дасть можливість відстежувати роботу компанії в напрямку комплаєнса і боротьби з корупцією.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабмін призначив Лещенко членом спостережної ради "Укрзалізниці".

Кравцов зібрався у відставку з посади голови правління компанії.

У листопаді прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".

Більше новин про: Укрзалізниця Сергій Лещенко Боротьба з корупцією Корупція в "Укрзалізниці"

Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі
При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом
Новини
Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці" 12:53
Податківці виставили металургам претензії з "нікчемним" операцій з брухтом на 10 млрд гривень, – Каленков 12:48
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
"Влада хоче знищити те, що будувалося роками", - адвокат Бойко про скасування адвокатської монополії 12:40
НБУ заявив в поліцію про умисне пошкодження застави за "рефінансом" банку Бахматюка 12:35
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану 16:17
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
більше новин
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
У Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом 08:51
більше новин
Долар "обвалився" після вихідних: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok