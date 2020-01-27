Поліція знову одягла електронний браслет на бізнесмена Альперіна

Співробітники поліції знову одягли на бізнесмена Вадима Альперіна електронний браслет, який був знятий вчора вранці нібито по закінченні терміну дії постанови Вищого антикорупційного суду.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Гліб Федур.

"Вчора наділи", - сказав він.

За його словами, це зробила місцева поліція.

Як повідомляли Українські Новини, 23 січня Вищий антикорупційний суд продовжив Альперіну обов'язок носити електронний браслет контролю до 23 березня.

Раніше НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Альперіну. НАБУ розслідує погрози на адресу прокурора САП Перова у справі проти Альперіна. Вищий антикорупційний суд взяв під варту бізнесмена Альперіна і призначив заставу в 70 млн гривень, при тому що САП просила заставу в розмірі 288 млн гривень.Після внесення застави він вийшов з СІЗО.