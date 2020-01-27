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27 січня 2020, понеділок, 11:14 18
Силові структури 2020-01-27T11:46:35+02:00
Українські Новини
Поліція знову одягла електронний браслет на бізнесмена Альперіна

Поліція знову одягла електронний браслет на бізнесмена Альперіна

Надежда Комендантова
Вадим Альперін, електронний браслет
Альперін Вадим Фото: skelet-info.org
Альперін Вадим Фото: skelet-info.org

Співробітники поліції знову одягли на бізнесмена Вадима Альперіна електронний браслет, який був знятий вчора вранці нібито по закінченні терміну дії постанови Вищого антикорупційного суду.

Про це Українським Новинам повідомив адвокат Гліб Федур.

"Вчора наділи", - сказав він.

За його словами, це зробила місцева поліція.

Як повідомляли Українські Новини, 23 січня Вищий антикорупційний суд продовжив Альперіну обов'язок носити електронний браслет контролю до 23 березня.

Раніше НАБУ повідомило про підозру бізнесменові Альперіну. НАБУ розслідує погрози на адресу прокурора САП Перова у справі проти Альперіна. Вищий антикорупційний суд взяв під варту бізнесмена Альперіна і призначив заставу в 70 млн гривень, при тому що САП просила заставу в розмірі 288 млн гривень.Після внесення застави він вийшов з СІЗО.

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