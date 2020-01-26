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26 января 2020, воскресенье, 18:07 13
Судебная власть 2020-01-26T18:07:24+02:00
Українські Новини
С бизнесмена Альперина сняли электронный браслет

С бизнесмена Альперина сняли электронный браслет

Ольга Фандорина
Вадим Альперин, Электронный браслет, Суд
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Вадим Альперин. Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Адвокат бизнесмена Вадима Альперина Андрей Федур заявил, что с его подзащитного сняли электронный браслет по окончании срока действия постановления Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. (выходец из луганской недореспублики) боролся как лев, чтобы продолжить судом обязательство носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. "забыл" передать решение в исполнение и "браслет" слетел", - объяснил данную ситуацию Федур.

Он подчеркнул, что Альперин в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязательства как на подозреваемого и не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда.

Как сообщали Українськi Новини, 23 января Высший антикоррупционный суд продлил Альперину обязанность носить электронный браслет контроля  до 23 марта.

"Крестный отец" контрабанды Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 млн гривен.

Ранее НАБУ сообщило о подозрении бизнесмену Альперину.

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