У Раді допускають звільнення Авакова в разі провалу справи Шеремета

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський ("Слуга народу") допускає звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в разі провалу розслідування кримінального провадження за фактом вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК", передають Українські Новини.

Монастирський зазначив, що випробувальний термін Авакова не закінчений.

"За його діяльністю на сьогодні дуже пильна увага. І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах – це, можливо, буде одним із приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, громадського резонансу і підозрюваних іншого варіанту не залишає", - заявив він.

Глава з питань правоохоронної діяльності вважає, що це справа однозначно стане Рубіконом.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня на брифінгу поліція повідомила про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета - волонтера Юлії Кузьменко, музиканта і військового Андрія Антоненко, медика Яни Дугарь.

Суд заарештував Кузьменко і Антоненко без права внесення застави, а Дугарь відправив під цілодобовий домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.