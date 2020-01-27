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27 січня 2020, понеділок, 10:50 8
Силові структури 2020-01-27T10:56:53+02:00
Українські Новини
У Раді допускають звільнення Авакова в разі провалу справи Шеремета

У Раді допускають звільнення Авакова в разі провалу справи Шеремета

Елизавета Драбкина
Верховна Рада, МВС України, вбивство Павла Шеремета, Денис Монастырский, Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський ("Слуга народу") допускає звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в разі провалу розслідування кримінального провадження за фактом вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "РБК", передають Українські Новини.

Монастирський зазначив, що випробувальний термін Авакова не закінчений.

"За його діяльністю на сьогодні дуже пильна увага. І я вважаю, що якщо конкретно справа Шеремета розвалиться на очах – це, можливо, буде одним із приводів для того, щоб Арсен Борисович пішов з посади. Принаймні, масштаб цієї справи, громадського резонансу і підозрюваних іншого варіанту не залишає", - заявив він.

Глава з питань правоохоронної діяльності вважає, що це справа однозначно стане Рубіконом.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня на брифінгу поліція повідомила про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета - волонтера Юлії Кузьменко, музиканта і військового Андрія Антоненко, медика Яни Дугарь.

Суд заарештував Кузьменко і Антоненко без права внесення застави, а Дугарь відправив під цілодобовий  домашній арешт, який пізніше змінив на нічний.

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