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27 січня 2020, понеділок, 10:19 14
Силові структури 2020-01-27T10:22:26+02:00
Українські Новини
Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії

Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії

Жора Шокин
Рябошапка, Офіс Генпрокурора, Болгарія, вбивство Катерини Гандзюк, Олексій Левін, екстрадиція
Олексій Левін. Фото: сайт МВС
Олексій Левін. Фото: сайт МВС

Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію з Болгарії Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"У наших інтересах, щоб всі процедури (екстрадиційні) відбулися і швидко і законно", - сказав він.

За його словами, Україна вже працює над екстрадицією головного підозрюваного з Болгарії.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна в Болгарії.

20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.

6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.

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