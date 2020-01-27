Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії

Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію з Болгарії Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це Українським Новинам повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

"У наших інтересах, щоб всі процедури (екстрадиційні) відбулися і швидко і законно", - сказав він.

За його словами, Україна вже працює над екстрадицією головного підозрюваного з Болгарії.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна в Болгарії.

20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.

6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.