Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію Левіна з Болгарії

Офіс генпрокурора сподівається на якнайшвидшу екстрадицію з Болгарії Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк. Про це Українським Новинам повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка. "У наших інтересах, щоб всі процедури (екстрадиційні) відбулися і швидко і законно", - сказав він. За його словами, Україна вже працює над екстрадицією головного підозрюваного з Болгарії. Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна в Болгарії. 20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк. 6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.