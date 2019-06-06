Вбивство Гандзюк: суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО

Покровський районний суд Дніпропетровської засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) за вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.\r\nПро це сказала суддя Олена Чорна, передають Українські Новини.\r\n"Суд приходить до висновку про можливість затвердження укладених угод про визнання провини", - оголосив вона.\r\nЗгідно з вироком суду, на початку липня 2018 року організатор злочину, справу проти якої виділено в окреме провадження, вирішив залякати Гандзюк, яка публічно його критикувала, шляхом нанесення їй тілесних ушкоджень.\r\nОрганізатор вважав, що публічна критика завдає шкоди його політичній кар'єрі.\r\nВін задіяв до злочину помічника депутата Херсонської обласної ради, який, в свою чергу, пообіцяв колишньому бійцеві 5-го батальйону "Української добровольчої армії" торбині (позивний "Опер") фінансову винагороду за здійснення злочину.\r\nЕкс-учаснику АТО організатор злочину пообіцяв 5 тис. доларів за перелом кінцівок Гандзюк і 2,5-3 тис. доларів за обливання її сірчаною кислотою.\r\nТорбін погодився і залучив своїх товаришів по службі Грабчук, Васяновича, Горбунова і Вишневського до операції із залякування активістки.\r\nЩоб схилити учасників злочинної групи до нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, Торбін показав їм її записи в соціальних мережах і обманним шляхом переконав, що вона висловлювала негативне ставлення до учасників АТО.\r\nЗлочинці планували напасти на жертву 25 липня 2018 року, але цей план зірвався.\r\nПісля цього вони остаточно відмовилися від ідеї побити дівчину і вирішили, що швидше і ефективніше буде облити її сірчаною кислотою.\r\nПідсудний Горбунов 26 липня 2018 року придбав за 300 гривень 2 банки акумуляторної сірчаної кислоти.\r\nВранці 31 липня 2018 року Вишневський, Васянович та Грабчук прибули до під'їзду будинку Гандзюк в Херсоні.\r\nО 8:45 підсудний Грабчук вилив на спину і голову жертви 1 літр сірчаної кислоти і втік.\r\nПісля цього злочинці виїхали з Херсона.\r\nЗа здійснення злочину вони отримали від замовника 4,5 тис. доларів.\r\nПізніше Торбін і Васянович вимагали і отримали від замовників ще 2 тис. доларів, щоб сховатися від правоохоронців.\r\nОбвинувачені були затримані в серпні 2018 року, їм було інкриміновано нанесення тяжких тілесних ушкоджень.\r\nУ квітні поточного року всі 5 підсудних визнали свою провину і уклали угоду зі слідством.\r\nСуд затвердив угоди і призначив обвинуваченим узгоджені терміни тюремного ув'язнення нижче встановлених Кримінальним кодексом.\r\nТак, Торбін засуджений до 6,5 років позбавлення волі, Грабчук - до 6 років, Васянович і Вишневський - до 4 років, а Горбунов - до 3 років в'язниці.\r\nКрім того, з засуджених стягнуто 50,6 тис. гривень витрат на проведення судових експертиз.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, прокуратура просив в Покровський районний суд Дніпропетровської області засудити до 6 років і 6 місяців в'язниці екс-бійця АТО Сергія Торбіна за вбивство Катерини Гандзюк.\r\nТакож нападники на Гандзюк дали викривальні свідчення.\r\nРаніше в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в заказі і організації вбивства Катерини Гандзюк.