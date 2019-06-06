Вбивство Гандзюк: суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО

Покровський районний суд Дніпропетровської засудив 5 колишніх учасників антитерористичної операції (АТО) за вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це сказала суддя Олена Чорна, передають Українські Новини.

"Суд приходить до висновку про можливість затвердження укладених угод про визнання провини", - оголосив вона.

Згідно з вироком суду, на початку липня 2018 року організатор злочину, справу проти якої виділено в окреме провадження, вирішив залякати Гандзюк, яка публічно його критикувала, шляхом нанесення їй тілесних ушкоджень.

Організатор вважав, що публічна критика завдає шкоди його політичній кар'єрі.

Він задіяв до злочину помічника депутата Херсонської обласної ради, який, в свою чергу, пообіцяв колишньому бійцеві 5-го батальйону "Української добровольчої армії" торбині (позивний "Опер") фінансову винагороду за здійснення злочину.

Екс-учаснику АТО організатор злочину пообіцяв 5 тис. доларів за перелом кінцівок Гандзюк і 2,5-3 тис. доларів за обливання її сірчаною кислотою.

Торбін погодився і залучив своїх товаришів по службі Грабчук, Васяновича, Горбунова і Вишневського до операції із залякування активістки.

Щоб схилити учасників злочинної групи до нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, Торбін показав їм її записи в соціальних мережах і обманним шляхом переконав, що вона висловлювала негативне ставлення до учасників АТО.

Злочинці планували напасти на жертву 25 липня 2018 року, але цей план зірвався.

Після цього вони остаточно відмовилися від ідеї побити дівчину і вирішили, що швидше і ефективніше буде облити її сірчаною кислотою.

Підсудний Горбунов 26 липня 2018 року придбав за 300 гривень 2 банки акумуляторної сірчаної кислоти.

Вранці 31 липня 2018 року Вишневський, Васянович та Грабчук прибули до під'їзду будинку Гандзюк в Херсоні.

О 8:45 підсудний Грабчук вилив на спину і голову жертви 1 літр сірчаної кислоти і втік.

Після цього злочинці виїхали з Херсона.

За здійснення злочину вони отримали від замовника 4,5 тис. доларів.

Пізніше Торбін і Васянович вимагали і отримали від замовників ще 2 тис. доларів, щоб сховатися від правоохоронців.

Обвинувачені були затримані в серпні 2018 року, їм було інкриміновано нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У квітні поточного року всі 5 підсудних визнали свою провину і уклали угоду зі слідством.

Суд затвердив угоди і призначив обвинуваченим узгоджені терміни тюремного ув'язнення нижче встановлених Кримінальним кодексом.

Так, Торбін засуджений до 6,5 років позбавлення волі, Грабчук - до 6 років, Васянович і Вишневський - до 4 років, а Горбунов - до 3 років в'язниці.

Крім того, з засуджених стягнуто 50,6 тис. гривень витрат на проведення судових експертиз.

Як повідомляли Українськi Новини, прокуратура просив в Покровський районний суд Дніпропетровської області засудити до 6 років і 6 місяців в'язниці екс-бійця АТО Сергія Торбіна за вбивство Катерини Гандзюк.

Також нападники на Гандзюк дали викривальні свідчення.

Раніше в Генпрокуратурі заявили про намір розширити коло підозрюваних в заказі і організації вбивства Катерини Гандзюк.