підписатися на розсилку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 січня 2020, пʼятниця, 22:23 9
Силові структури 2020-01-24T22:24:25+02:00
Українські Новини
У Болгарії затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк

У Болгарії затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк

Валерия Драгомирова
Офіс Генпрокурора, Болгарія, Олексій Левін, Катерина Гандзюк
Активістка Катерина Гандзюк. Фото: inforesist.org
Активістка Катерина Гандзюк. Фото: inforesist.org

Правоохоронці затримали в Болгарії Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

"Тільки що співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом з представниками Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України на території Болгарії був затриманий Олексій Москаленко (Левін)", - сказано в ньому.

Москаленко розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк.

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.

СБУ спільно з Інтерполом розшукувало підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна.

Раніше правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк.

6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.

Більше новин про: Офіс Генпрокурора Болгарія Олексій Левін Катерина Гандзюк

В Україні зафіксували три випадки підозри на зараження коронавірусом, - Скалецька
ДБР допитало Порошенка у справі про держзраду
Новини
Як мене могли не пустити, якщо я не приїжджав, - Логінов про заборону на в'їзд в Україну 22:45
У Болгарії затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк 22:23
В. о. голови правління "Укренерго" отримав 494,9 тис. гривень зарплати 21:45
Держдеп США підтвердив візит Помпео в Україну 21:27
Вибухові речовини на військовому полігоні. Фото: СБУ
На території військового полігону в Херсонській області вилучили 5 кг пластиду і тротилу 21:21
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ 11:53
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский 10:59
більше новин
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Директор поліграфкомбінату "Україна" отримав 600 тисяч гривень зарплати 15:44
Андрій Коболєв. Скріншот відео
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію 08:43
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко прийшов на допит в ДБР 11:23
більше новин
Суд змінив підозрюваній у вбивстві Шеремета Дугарь цілодобовий домашній арешт на нічний
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok