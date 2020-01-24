У Болгарії затримали підозрюваного у вбивстві Гандзюк

Правоохоронці затримали в Болгарії Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.



"Тільки що співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом з представниками Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України на території Болгарії був затриманий Олексій Москаленко (Левін)", - сказано в ньому.



Москаленко розшукувався за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк.



Як повідомляли Українські Новини, 20 січня Офіс генпрокурора та СБУ провели ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк.



СБУ спільно з Інтерполом розшукувало підозрюваного у вбивстві Гандзюк кримінального авторитета Левіна.



Раніше правоохоронці затримали екс-помічника депутата від БПП у справі Гандзюк.



6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк.