Офіс генпрокурора та СБУ проводять ряд обшуків у справі про вбивство Гандзюк

Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України проводять низку обшуків в кримінальному провадженні про вбивство виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українськi Новіні. Обшуки проводяться з метою відшукання додаткових доказів у цій справі. Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру керівника злочинної організації, колишнього помічника депутата Верховної Ради колишніх скликань. Відзначається, що обвинувальний акт щодо зазначеної особу вже знаходиться на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його винуватості в приховуванні злочину - нападу на Гандзюк. Також в Херсоні і інших населених пунктах області проводиться спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна. ЯН повідомляли Українські Новини, 6 червня 2019 року суд засудив до 3-6,5 років в'язниці 5 екс-учасників АТО за вбивство Гандзюк. У квітні 2019 року Генеральна прокуратура зняла з голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера підозру в організації вбивства Гандзюк і повідомила йому про підозру в організації нанесення їй тілесних ушкоджень. 31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк соляною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.