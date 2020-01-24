Букмекери назвали десятку лідерів Євробачення-2020

В той час, як ще не всі країни визначили учасників, які поїдуть в Роттердам (Нідерланди) на Євробачення-2020, букмекери роблять перші прогнози про те, хто переможе в цьому році. Незважаючи на те, що Італія ще не представила свого конкурсанта, саме вона знаходиться на першому місці. Україна ж входить в десятку. Про це повідомляє Еurovisionworld. Виходячи з перших прогнозів букмекерів, у трійку лідерів вийшли Італія, Росія та Швеція. Далі місця розподілилися таким чином: На четвертому місці Норвегія; На п'ятому місці Данія; На шостому місці Нідерланди; На сьомому місці Австралія; На восьмому місці Бельгія; На дев'ятому місці Чехія; На десятому місці Україна. Десятка лідерів на Євробачення-2020 за прогнозами букмекерів. Скріншот: eurovisionworld Як повідомляли Українські Новини, стали відомі імена 16 конкурсантів Національного відбору, прямі ефіри якого стартують вже 8 лютого. 22 лютого пройде фінал відбору, де вся Україна дізнається ім'я того, хто буде представляти країну в Роттердамі. Раніше організатори Євробачення-2020 розповіли про те, що перший півфінал відбудеться 12 травня, другий - 14 травня, а фінал - 16 травня.