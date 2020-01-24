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24 січня 2020, пʼятниця, 17:56 7
Шоу-бізнес 2020-01-24T18:10:43+02:00
Українські Новини
Букмекери назвали десятку лідерів Євробачення-2020

Букмекери назвали десятку лідерів Євробачення-2020

Елена Новикова
Прогноз букмекерів, Італія, Україна, Євробачення, Євробачення-2020
Євробачення. Фото: eurovision.tv
Євробачення. Фото: eurovision.tv

В той час, як ще не всі країни визначили учасників, які поїдуть в Роттердам (Нідерланди) на Євробачення-2020, букмекери роблять перші прогнози про те, хто переможе в цьому році. Незважаючи на те, що Італія ще не представила свого конкурсанта, саме вона знаходиться на першому місці. Україна ж входить в десятку. Про це повідомляє Еurovisionworld.

Виходячи з перших прогнозів букмекерів, у трійку лідерів вийшли Італія, Росія та Швеція.

Далі місця розподілилися таким чином:

  • На четвертому місці Норвегія;
  • На п'ятому місці Данія;
  • На шостому місці Нідерланди;
  • На сьомому місці Австралія;
  • На восьмому місці Бельгія;
  • На дев'ятому місці Чехія;
  • На десятому місці Україна.

Десятка лідерів на Євробачення-2020 за прогнозами букмекерів. Скріншот: eurovisionworldДесятка лідерів на Євробачення-2020 за прогнозами букмекерів. Скріншот: eurovisionworld

Як повідомляли Українські Новини, стали відомі імена 16 конкурсантів Національного відбору, прямі ефіри якого стартують вже 8 лютого. 22 лютого пройде фінал відбору, де вся Україна дізнається ім'я того, хто буде представляти країну в Роттердамі.

Раніше організатори Євробачення-2020 розповіли про те, що перший півфінал відбудеться 12 травня, другий - 14 травня, а фінал - 16 травня.

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