Нидерланды победили на Евровидении впервые за 44 года

Duncan Laurence из Нидерландов победил в финале музыкального конкурса Евровидение-2019. Его песня "Arcade" по результатам голосования в финале получила наибольшее количество баллов - 492, сообщает Еurovision.ua.

Также опубликовано отдельное видео выступления победителя.

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Последний раз страна побеждала в конкурсе в 1975 году.

Инфографика: eurovision.ua

Всего в финале выступили представители 26 стран-участниц.

https://www.youtube.com/watch?v=xgW3_YoF3e8" frameborder="0" allowfullscreen>

В интервал-акте шоу был номер с хитами Евровидения. Кончита Вурст спела "Heroes" Монса Сельмерлева. Монс Сельмерлев выполнил "Fuego" Элени Фуейры. Элени Фуейра пела "Dancing Lasha Tumbai" Верки Сердючки. Верка Сердючка исполнила песню "Toy" Нетты. А потом все четверо исполнителей спели вместе с Гали Атари "Hallelujah" - песню, которая в 1979-м принесла Израилю первую победу в конкурсе.

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Победительница Евровидения-2018 в Лиссабоне Нетта представила зрителям свою новую песню "Nana Banana". А еще в финале выступила мировая супер-звезда Мадонна. Она исполнила две песни: свой хит 1989 года "Like A Prayer" и новый сингл "Future" - совместку с американским рэпером Quavo.

Раньше Українські Новини писали, кто выступал в финале Евровидения-2019.

Также жюри Беларуси отстранили от голосования в финале конкурса.

Украина не принимала участия в конкурсе в этом году и голосовать за участников не могла.