Стали известны имена полуфиналистов Национального отбора на "Евровидение-2020"

Пока некоторые страны уже определились с конкурсантами на "Евровидение-2020", которое пройдет в Нидерландах, чей представитель победил в прошлом году, в Украине стали известны имена 16 конкурсантов Национального отбора. Об этом сегодня, 20 января, сообщили UA: Суспильне мовлення и СТБ.

Прямые эфиры отбора стартуют 8 января. Имя певца, который поедет в Нидерланды, станет известно 22 февраля. Трансляции покажут одновременно UA: Перший и СТБ.

Национальная общественная телерадиокомпания также объявила имя третьего судьи. Им будет Виталий Дроздов - генеральный продюсер радиохолдинга №1 в Украине "ТАВР Медиа", генеральный директор "Хит ФМ".

Полный список полуфиналистов Национального отбора выглядит так:

[В] - украинская инди-поп группа, обладатели премии "Хит года" по версии KissFM, приз в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, дважды финалисты APPS Music & SZIGET, участники более 20 музыкальных фестивалей, среди которых Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna и другие. KHAYAT - украинский артист и автор песен, выступающий в жанре фольктроника. Уже участвовал в полуфинале Нацотбора в 2019 году. После этого выпустил дебютный альбом KHMIL ' - синтез электронной музыки, этники и восточных мотивов. Assol - певица, которая в пять лет стала полуфиналисткой вокального шоу "Голос страны". CLOUDLESS - исполнители хита "Между мирами", который стал саундтреком к сериалу "Школа". После этого песни бойзбенда стали звучать во многих украинских сериалах и развлекательных шоу. GARNA - коллаборация украинской певицы Алены Левашев и музыкального продюсера Алексея Хорольского. Алена исполняет собственные песни, поет с симфоническим кроссовер-оркестром Prime Orchestra и солистка кавер-проекта Manera. Katya Chilly - украинская певица, музыкант и композитор, которая уже выпустила 5 альбомов. У нее были трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании и более 1000 в Украине. FO SHO - афроукраинский хип-хоп проект. С 2019 года Сестры Бетти, Мариам и Сиона Ендале выступают вместе и демонстрируют свое редкое для украинский сцены культурное происхождение. Творят в смеси жанров от trap к hip-hop. David Axelrod - известный украинский певец, музыкант и композитор. Александр Порядинський - самый молодой победитель вокального шоу "Х-фактор". Певец и композитор. TVORCHI - музыканты из Тернополя, чей хит Believe за считанные дни вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине. GIO - молодой музыкант, работающий в жанре pop-music. Автор и композитор, участник известных вокальных шоу "Х-фактор" и "Голос страны", также выступал вместе с оркестром Lords of The Sound. Jerry Heil - исполнительница песен, автор музыки и текстов. Обладательница титулов "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, "Открытие года" по версии журнала Viva, номинантка на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях: "Лучшая исполнительница", "Лучшая песня", "Открытие года". Самый известный ее хит "# ОХРАНА_ОТМЕНА" НАБРАЛ 14 млн просмотров на YouTube и удерживая лидерские позиции в iTunes. Krut - певица и бандуристка Марина Круть. В своем творчестве соединяет электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, и часто представляет Украину и современную украинскую музыку на различных фестивалях и шоу-кейсах. Элина Иващенко - в музыке с пяти лет. Победительница двух популярных вокальных шоу Украины ("Х-фактор" и "Голос. Дети"), радиоведущая, преподавательница вокала, обладательница Гран-при фестиваля "Черноморские игры-2018". Go-A - группа в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Участники самых известных музыкальных фестивалей ("Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест" и других). Много раз представляли украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси. MOONZOO feat. F.M.F. Sure - проект по сотрудничеству украинской электронной группы MOONZOO, которая работает в стиле Sad Dance ("танцевальная музыка для тех, кому невесело"), и американского рэпера F.M.F. Sure. В конце 2018 года MOONZOO выпустили свой первый альбом, который в СМИ сразу назвали лучшим в году.

Участники Нацотбора Евровидения-2020. Фото: corp.suspilne.media

Музыкальный продюсер Национального отбора Руслан Квинта прокомментировал нововведение конкурса: в Национальном отборе не смогут принимать участие артисты, которые с 2014 года гастролировали в РФ. По его словам, это пойдет конкурсу на пользу.

"...Мы получили достаточное количество заявок от артистов различных жанров и музыкальных направлений - как известных широкой аудитории, так и от новичков, для Национального отбора всегда приоритетно. Побороться за право представлять страну хотят и исполнители, которые уже успели внести вклад в украинскую музыку и имеют необходимый опыт - Katya Chilly, David Axelrod, Jerry Heil. И я уверен, что не менее интересно будет наблюдать и за дебютом новичков. Ведь именно на Нацотбора зажигаются новые имена. Традиционно я желаю всем полуфиналистам успеха в этой непростой, но интересной борьбе", - рассказал Квинта.

22 января пройдет жеребьевка, по результатам которой определится порядок выступления в первом и втором полуфиналах, следить за которыми можно будет 8 и 15 февраля.

Ведшим прямых эфиров традиционно станет Сергей Притула, а членами жюри - Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе после того, как НОТУ отказалась отправить MARUV на Евровидение, несмотря на победу в нацотборе. После этого певица стала часто давать концерты в России.

Ранее стало известно, что шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.