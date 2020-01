Евровидение-2020: обнародованы имена первых участников

Знаменитый песенный конкурс "Евровидение" открывает свой сезон, объявив представителей некоторых стран. В частности, организаторы песенного конкурса четырех стран решили не проводить национальный отбор. Поэтому в Бельгии и Испании сразу же объявили имена артистов, которые присоединятся к Евровидению-2020. Имя представителя Украины будет известно в финале Нацотбора, который пройдет 8, 15 и 22 февраля в Киеве.

Евровидение -2020 пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Как отметили организаторы, первый полуфинал состоится 12 мая, второй -14 мая, а гранд-финал пройдет 16 мая.

Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Едсилия Ромбли и певец, ведущий и комментатор Ян Смит.

Ведущие конкурса: Едсилия Ромбли, Шанталь Янзен и Ян Смит Фото: eurovision.tv

С представителями определились Испания, Бельгия, Болгария, Австрия, Кипр и Грузия. Так, от Испании на конкурсе выступит Блас Канто, Бельгию представит группа Hooverphonic, Болгарию – VICTORIA, Кипр – Sandro, Австрию – Винсент Буэно, Грузию – Торнике Кипиани, Нидерланды – Жангу Макрой, Францию – Том Либ.

Что известно об участниках:

Испания, Блас Канто

27-летний популярный испанский исполнитель Блас Канто ранее уже участвовал в Нацотборе на Евровидение 2011 с группой Auryn. Тогда артисты заняли второе место. В Евро-2020 артисту удалось выбиться на 1-е место.

Бельгия, Hooverphonic

Группа Hooverphonicв настоящее время работает над записью трека. Англоязычная песня будет представлена в начале 2020 года.

За свою 25-летнюю карьеру Hooverphonic разработали мгновенно узнаваемый звук, где-то между трип-хопом и поп-музыкой. С первого дня Алекс Каллье (продюсер и автор песен) и Реймонд Гирц (гитарист) сформировали ядро группы, и на протяжении многих лет они работали с разными певцами. С 2018 года Лука Крайсберг является солистом Hooverphonic. В 2017 году она выиграла "Голос Фландрии" с Алексом в роли тренера.

Болгария, VICTORIA.

VICTORIA стала популярной после участия в 4-м сезоне X Factor Bulgaria. Ее последний сингл I Wanna Know за лето получил сотни тысяч просмотров на YouTube и Spotify. Она представила официальное видео песни в Софии и Мадриде. Выход ее дебютного сольного альбома ожидается в 2020 году.

Кипр, Sandro

С какой песней Sandro представит Кипр на Евровидении 2020 – пока не сообщается, как и другая информация об артисте.

Австрия, Винсент Буэно

34-летний Винсент из Вены исполнит песню Alive. Австрия представит свою конкурсную песню в марте 2020 года.

"От одной мысли об участии в песенном конкурсе у меня мурашки по коже. Евровидение – это как Еврокубок для музыкантов и певцов. Огромная сцена, все артисты делают все возможное, все авторы песен и продюсеры Европы собираются в одном месте, чтобы отпраздновать свою работу, и в то же время соревнуются – это захватывает дух. Я представлю Австрию!", – говорит Винсент о своем участии.

Грузия, Торнике Кипиани

В канун Нового года определился еще один участник Евровидения 2020. Им стал 31-летний вокалист Торнике Кипиани, который на конкурсе представит Грузию.

В Грузии участника Евро несколько лет подряд определяют на шоу Idol Georgia (шоу в формате "Голоса страны" или "Х-фактора", где малоизвестные певцы борются за главный кубок и возможность покорить европейскую сцену ). Кипиани и стал победителем вокального конкурса в 2019 году.

Кипиани молодой вокалист, который прославился благодаря победе в грузинском шоу "Х-фактор" в 2014 году, где его наставником тогда была представительница Кипра на Евровидении 2019 Tamta.

Нидерланды, Жангу Макрой

На Евровидении 2020 Нидерланды представит талантливый вокалист Жангу Макрой.

Жангу Макрой родился в 1993 году в Парамарибо, Суринам (Южная Америка). Путь к успеху артиста начался с момента, когда он получил гитару в качестве подарка от своих родителей на 13-летие. Вместе со своим братом-близнецом Ксилланом они создали музыкальный дуэт.

В 2014 году Макрой переехал в Нидерланды, где принимал участие в нескольких крупных голландских фестивалях, регулярно посещал телевизионные шоу и дважды был номинирован на премию Эдисона – голландский эквивалент американской премии Грэмми.

Франция, Том Либ

30-летний певец, актер и комик Том Либ был выбран общественным вещателем Франции. Пока не сообщается, с какой композицией артист выступит на сцене Евровидения 2020.

"Евровидение – это знаковое и объединяющее событие; я так горжусь тем, что представляю Францию, и не могу дождаться, когда это случится со всеми нами", – прокомментировал предстоящее участие в конкурсе Том Либ.

В сентябре 2019 Том выпустил свой дебютный альбом Recollection. Клип Are We Too Late набрал 25 миллионов просмотров на YouTube. Том также выступал на разогреве у таких всемирно известных артистов, как Стинг и Том Джонс.

Как сообщали Українські Новини, Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) заявила, что украинских артистов, выступающих в России, не допустят к участию в Евровидении-2020.

Также, НОТУ отказалась от участия в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019".